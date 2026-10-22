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Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji "Borini pozorišni dani" svečano je otvorena u Vranju. Ovogodišnji moto festivala je "Između sudbine i običnog života".

Direktorka Kristina Janjić Stojanović istakla je da je Bora svojim delima Vranje zauvek upisao na kulturnu mapu sveta.

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1/5 Vidi galeriju U Vranju otvoreni 46. Borini pozorišni dani Foto: Kurir

"Borini pozorišni dani već decenijama čuvaju dragocenu vezu između Bore, njegovog grada I pozorišta. Ovogodišnji moto festivala "Između sudbine i običnog života" poziva nas da zavirimo u svet Borinih junaka, ali I da kroz savremene pozorišne izraze promišljamo o čoveku, o njegovim izborima, nadama I njegovim unutrašnjim borbama", rekla je Janjić Stojanović zahvalivši se rukovodstvu grada Vranja I Ministarstvu kulture Republike Srbije koji prepoznaju značaj festival i podržavaju njegovo trajanje.

Na Dan pozorišta uručena su ovogodišnja priznanja za rad. Godišnja nagrada Pozorišta "Bora Stanković" za sezonu 2025.-2026. dodeljena je glumcu Ninoslavu Trajkoviću i Mariji Ristić Zlatanović, rukovodiocu Službe finansija.

Festival je otvorila predsednica Skupštine grada Zorica Jović i istakla da je ovogodišnji festival od posebnog značaja ne samo za Vranje, već i celokupnu kulturnu javnost, jer se održava u godini velikog jubileja.

U Vranju otvoreni 46. Borini pozorišni dani Foto: Kurir

"Pre 150 godina u Vranju se rodio Borisav Stanković, pisac koji je celokupan književni opus posvetio svom rodnom gradu. Književno delo kojim je proslavio svoje Vranje, u koje je smestio i svoju baba Zlatu, svoje dečačke ljubavi i snove, kao i sudbine običnih ljudi patrijarhalnog Vranja, svrstao ga je u red realista, ali i začetnika moderne književnosti u Srbiji. Bez sumnje, ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj prozi, kao i uticaj na svoje savremenike, a posebno na mlađe generacije pisaca. Ako pogledamo malo šire slogan ovogodišnjeg festivala on je u saglasju i sa celokupnim opusom Borisava Stankovića. Verujem da će nam pozorišna ostvarenja koja ćemo gledati narednih večeri pomoći da dobijemo odgovor na brojna pitanja, pre svega da spoznamo šta se sa čovekom dešava kada se nađe između onoga što mu je dato i sopstevnih izbora", rekla je predsednica.

Nakon otvaranja pozorišnog festivala, vranjska publika je bila u prilici da pogleda premijerno izvođenje predstave "U potrazi za Tašanom" po tekstu i u režiji Nebojše Bradića. Maestralno izvođenje komada ,"U potrazi za Tašanom", glumaca Pozorišta "Bora Stanković" bilo je pozdravljeno gromkim aplauzom publike.

U Vranju otvoreni 46. Borini pozorišni dani Foto: Kurir

U četvrtak Narodno pozorište iz Beograda izvešće predstavu "Božji ljudi". U nastavku manifestacije glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske, 23. oktobra, odigraće predstavu "Martin udio", dok je na repertoaru festival 24. oktobra pozorišni komad "Puknatine", Dramatično-kuklenog teatra „Ivan Radoev“ iz Plevena. Program 46. Borinih pozorišnih dana nastavlja se predstavom „Una“, koju će izvesti glumci Zvezdara teatra. "Moje pozorište" naziv je predstave koja je na programu 26. oktobara u izvođenju Ateljea 212. Beogradsko dramsko pozorište izvešće 27. oktobra predstavu "Crno zlato".

Na festivalu već po tradiciji biće dodeljene četiri glavne nagrade, za najbolju predstavu, najbolju mušku ulogu, najbolju žensku ulogu, nagrada za dramatizaciju, dramaturgiju i adaptaciju, kao i nagrada publike koja nosi ime dugogodišnjeg upravnika vranjskog pozorišta Radoslava Radivojevića i nagrada grada Vranja. Prateći program festival jedan je od segmenata "Borinih pozorišnih dana".

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