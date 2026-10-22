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Profesor objasnio šta se dešava sa telom nakon smrti

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Profesor dr Lukas Radbrah, stručnjak za palijativnu medicinu i čelni čovek Nemačkog društva za palijativnu negu, detaljno je predočio biološke faze i tačan redosled kojim se ljudsko telo gasi neposredno pre i nakon smrti.

Profesor objasnio šta se dešava sa telom nakon smrti Foto: Yuriy Klochan / Alamy / Profimedia

Prema objašnjenju ovog lekara, kada smrt ne nastupi trenutno usled fizičkih povreda ili nesrećnih okolnosti, već kao posledica poodmakle starosti ili teškog oboljenja, organizam se gasi postepeno kroz tačno određene korake. Najpre dolazi do slabljenja rada kardiovaskularnog sistema, dok bubrezi usporavaju funkciju što dovodi do osetnog smanjenja izlučivanja tečnosti, a kod pacijenta u potpunosti nestaje potreba za hranom i vodom.

Krvotok se ubrzo usmerava isključivo ka ključnim organima u grudnom košu i stomaku, zbog čega šake i stopala postaju hladni, dobijaju sivkasto-plavu nijansu, a puls na rukama više ne može da se napipa. U procesima prirodnog umiranja uglavnom prva otkazuju pluća, dok srčana radnja prestaje nekoliko minuta nakon što pacijent prestane da diše. Kod dugotrajnih i teških bolesti, poput malignih oboljenja, pacijenti često ulaze u stanje kaheksije, u kom telo mesecima ranije gubi sposobnost obrade hranljivih materija, pa najpre razgrađuje masne naslage, a potom i mišićnu masu.

Specifičnosti kod smrzavanja

Kod iznenadnog prestanka rada srčanog mišića, mozak prvi trpi posledice nedostatka kiseonika, pa trajna oštećenja nastaju već posle tri minuta bez protoka krvi. Za razliku od mozga, bubrezi i jetra mogu izdržati bez cirkulacije i do dva sata, dok se ćelije kože pokazuju kao najotpornije i odumiru tek nakon 48 sati.

Profesor objasnio šta se dešava sa telom nakon smrti Foto: Yuriy Klochan / Alamy / Profimedia

Kao značajan izuzetak od ovih pravila izdvajaju se stanja teške hipotermije. Kada se temperatura unutrašnjosti tela spusti na 27 °C, metabolizam se u toj meri usporava da su zabeleženi medicinski primeri uspešne reanimacije bez posledica po moždane funkcije čak i pola sata nakon prestanka disanja.

Biološki pokazatelji za utvrđivanje smrti

Potvrđivanje smrti u medicini oslanja se na hronološki sled bioloških promena na telu. Proces mrtvačke ukočenosti započinje na mišićima vilice u roku od pola sata do sat vremena nakon prestanka rada srca, postajući jasno vidljiv posle tri do četiri sata. Potpuna ukočenost svih mišića nastupa unutar 24 časa, nakon čega počinje popuštanje usled prirodnog razgradnje tkiva.

Mrtvačke mrlje nastaju usled slivanja krvi u najniže partije tela pod delovanjem sile teže. Ukoliko se nakon dva do četiri sata ove promene ne mogu pomeriti ili istisnuti pritiskom prsta, uzimaju se kao neoboriv dokaz smrti. Razgradnja tkiva pomoću enzima u stomaku počinje narednog dana, dok mišići počinju da propadaju posle tri do četiri dana, s tim što se svi ovi procesi osetno usporavaju na nižim temperaturama.

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