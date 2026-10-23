Bjanka Ćensori se šepuri u oskudnoj suknji i topu

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Supruga repera Kanjea Vesta (49), Bjanka Cenzori (31), priredila je još jedan modni skandal u Los Anđelesu u Kaliforniji, kada je sa svojim suprugom izašla u noćni klub "The Living Room".

Ova 31-godišnja australijska arhitektica ostavila je brushalter kod kuće i istakla svoje atribute u providnom crvenom mrežastom bodiju koji je uparila s podjednako izazovnom providnom crvenom midi suknjom i salonkama s kaišićima na visoku štiklu.

Gole grudi je stalno prekrivala rukom kako bi ipak nešto sakrila od javnosti, a ispod suknje je nosila i crvene tanga gaćice.

Za razliku od njenog isuviše ekscentričnog izdanja, reper je bio u ležernoj teksas kombinaciji i čizmama, i svoju polunagu suprugu je sve vreme držao za ruku, zadovoljno posmatrajući kako su u centru pažnje dok se fotografi "otimaju" oko njih.

Pogledajte u galeriji skandalozna izdanja Bjanke Ćensori:

1/10 Vidi galeriju Bjanka Ćensori gola izdanja u januaru i februaru 2024 Foto: printscreen/Instagram/KanyeWest, Aissaoui Nacer/Vendetta/Best Image / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Provokativna Australijanka još jednom je dokazala da će učiniti sve za pravi javni skandal, a granice golotinje za nju jednostavno ne postoje.

(Kurir.rs/Superžena)

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