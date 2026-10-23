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Nagradu "Zoran Radmilović" za najbolje glumačko ostvarenje 35. Dana Zorana Radmilovića osvojila je glumica Nikolina Friganović za ulogu Milke u predstavi "Martin udio" Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke, odlučio je žiri. Trijumf glumice iz Banjaluke za mnoge je veliko iznenađenje jer se očekivalo da ovo laskavo priznanje ponovo ponese Nenad Jezić za rolu Luke Labana u predstavi "Profesionalac".

Nikolina Friganović Foto: Pozorište Zoran Radmilović



Takmičarski deo 35. Dana Zorana Radmilovića zatvorilo je Narodno pozorište Republike Srpske iz Banjaluke predstavom "Martin udio", nastalom prema nagrađivanom romanu Sanje Savić Milosavljević, u režiji Nikole Bundala. Žiri je imao težak zadatak, ali je ipak doneo odluku da Zoranov brk za glumačku bravuru dobije Nikolina Friganović za ulogu Milke. Tako je ova glumica upotpunila kolekciju Zoranovih brkova, jer je i prošle godine dobila Brk za ulogu nastavnice Kristine u komadu "Majstori, majstori", kao i Gran pri nagradu na trećem Festivalu za ulogu Milene u komadu "Porodične priče".

- Malo sam zbunjena jer nisam ovo očekivala. Mislim da nagrada pripada zaista celom ansamblu. Ovo je ozbiljan i veliki pozorišni čin i meni je izuzetna čast što sam radila sa ovim divnim ljudima, tako da svima njima posvećujem nagradu. Kad sam pročitala roman pre nekoliko godina, poželela sam prvi put za sve ove godine rada da igram baš ovu ulogu, ulogu Milke. Imala sam sreće da mi se želja ostvari. Rad na predstavi bio je dug i temeljan, i među nama se desila divna atmosfera. Bilo je izazovno i nimalo lako da donesem pred gledaoce svu bol i nepokolebljivi ponos žene sa ovih prostora - rekla je nagrađena glumica Nikolina Friganović.

Nikolina Friganović Foto: Pozorište Zoran Radmilović



Pored nje u komadu igraju: Nataša Perić, Smiljana Marinković, Aleksandar Stojković, Jovo Maksić, Nataša Ivančević, Slađana Zrnić, Ana Vinčić, Miljka Brđanin, Tara Jovanović, Anđela Tasić, Senad Milanović, Danilo Kerkez, Anando Čenić i Nataša Ostojić.

Nagradu za najbolju predstavu po odluci žirija novinara i kritike osvojilo je "Crno zlato" Beogradskog dramskog pozorišta, a reditelj Oliver Frljić je nagrađen za režiju.

Najbolji mladi glumac Lazar Đurđević

1/7 Vidi galeriju Lazar Đurđević Foto: Pozorište Zoran Radmilović, Duško Miljanić

Lazaru Đurđeviću za ulogu Igoa u predstavi "Prljave ruke", po tekstu Žan-Pola Sartra, u režiji Juga Radivojevića i produkciji Centra za kulturu Tivat, većinom glasova pripala je nagrada za najboljeg mladog glumca na aktuelnim 35 po redu Danima Zorana Radmilovića u Zaječaru. Đurđević je ostvario snažnu, upečatljivu scensku kreaciju potvrdivši da se istinska glumačka bravura potvrđuje u sposobnosti da se velika pitanja ogledaju u sudbini jednog čoveka.

Festival je zatvorio grad domaćin s predstavom "Uvek spremne žene", koju je po tekstu Slobodana Obradovića režirala Tijana Vasić.

Bonus video: Nenad Jezdić o "Profesionalcu"