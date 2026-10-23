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Sandej Rouz, osamnaestogodišnja ćerka glumice Nikol Kidman i muzičara Kita Urbana, sve ozbiljnije gradi karijeru u modnoj industriji, pa je tako već doživela da bude na naslovnoj strani časopisa Vogue.

Mlada manekenka, koja je već imala priliku da šeta pistom tokom Nedelje mode u Parizu i postane zaštitno lice kampanje modne kuće Miu Miu, ne poriče da joj poznato prezime otvara vrata koja su mnogima nedostupna, a o tome je otvoreno pričala povodom svog prvog pojavljivanja na naslovnici nemačkog izdanja magazina Vogue.

Nikol Kidman, Sandej Rouz, Met Gala 2026 Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

U intervjuu za prestižni modni magazin, Sandej se osvrnula na kritike koje prate decu poznatih ličnosti, označenu kao u medijima kao "bebe nepotizma", odnosno one kojima porodične veze i slava roditelja olakšavaju početak karijere. Umesto da ignoriše tu temu, ona je priznala da je svesna privilegija koje ima, ali i istakla da želi da opravda ukazano poverenje.

Pogledajte u galeriji fotografije sa odmora Nikol Kidman na koji je otputovala sa ćerkama:

1/5 Vidi galeriju Nikol Kidman na Antartiku u društvu najbolje drugarice i ćerki Sandej Rouz i Fejt Margaret. Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

- Vrlo sam svesna da dobijam prilike koje ne mogu svi da imaju i zaista sam zahvalna što mogu da ih iskoristim. Kad sam na poslu, trudim se da uvek dam sve od sebe, da nikada ne dolazim s negativnim stavom, bez obzira na to koliko sam umorna ili iscrpljena od putovanja, i da se prema svima odnosim s poštovanjem – poručila je mlada manekenka.

Komentari na društvenim mrežama su, međutim, vrlo surovi, pa tako na Iksu ljubitelji mode pišu: "Novi dan, nova netalentovana beba nepotizma nekome krade posao", "Zar modeli ne treba da budu lepi?", "Nosi tako lepe stvari i izgleda tako dosadno", "Ovo je kraj mode", "Niste ružni, nego vam mama nema veze"...

Sandej Rouz je direktno otišla u vrh svetske mode

Ćerka Nikol Kidman postepeno gradi svoje mesto u svetu mode iako je odmah ušla u sam vrh, a naslovnica "modne biblije" je svakako značajan korak u njenoj karijeri. Ona, osim na pisti i u reklamnim kampanjama, pojavljuje i na ekskluzivnim događajima, uglavnom u društvu svoje slavne majke.

Prošle godine je prisustvovala privatnoj večeri modne kuće Chanel tokom Nedelje mode u Njujorku.

Iako joj je moda trenutno u prvom planu, interesovanja mlade naslednice poznatog glumačko-muzičkog para se ne završavaju na modnim pistama, već Sandej pokazuje interesovanje i za filmsku industriju, što otvara mogućnost da se u budućnosti oproba i u svetu glume.

VIDEO: Nikol Kidman