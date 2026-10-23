Slušaj vest

Sandej Rouz, osamnaestogodišnja ćerka glumice Nikol Kidman i muzičara Kita Urbana, sve ozbiljnije gradi karijeru u modnoj industriji, pa je tako već doživela da bude na naslovnoj strani časopisa Vogue.

Mlada manekenka, koja je već imala priliku da šeta pistom tokom Nedelje mode u Parizu i postane zaštitno lice kampanje modne kuće Miu Miu, ne poriče da joj poznato prezime otvara vrata koja su mnogima nedostupna, a o tome je otvoreno pričala povodom svog prvog pojavljivanja na naslovnici nemačkog izdanja magazina Vogue.

Nikol Kidman, Sandej Rouz, Met Gala 2026
Nikol Kidman, Sandej Rouz, Met Gala 2026 Foto: Photo Image Press / Zuma Press / Profimedia

U intervjuu za prestižni modni magazin, Sandej se osvrnula na kritike koje prate decu poznatih ličnosti, označenu kao u medijima kao "bebe nepotizma", odnosno one kojima porodične veze i slava roditelja olakšavaju početak karijere. Umesto da ignoriše tu temu, ona je priznala da je svesna privilegija koje ima, ali i istakla da želi da opravda ukazano poverenje.

Pogledajte u galeriji fotografije sa odmora Nikol Kidman na koji je otputovala sa ćerkama:

Nikol Kidman na Antartiku u društvu najbolje drugarice i ćerki Sandej Rouz i Fejt Margaret. Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

- Vrlo sam svesna da dobijam prilike koje ne mogu svi da imaju i zaista sam zahvalna što mogu da ih iskoristim. Kad sam na poslu, trudim se da uvek dam sve od sebe, da nikada ne dolazim s negativnim stavom, bez obzira na to koliko sam umorna ili iscrpljena od putovanja, i da se prema svima odnosim s poštovanjem – poručila je mlada manekenka.

Komentari na društvenim mrežama su, međutim, vrlo surovi, pa tako na Iksu ljubitelji mode pišu: "Novi dan, nova netalentovana beba nepotizma nekome krade posao", "Zar modeli ne treba da budu lepi?", "Nosi tako lepe stvari i izgleda tako dosadno", "Ovo je kraj mode", "Niste ružni, nego vam mama nema veze"...

Sandej Rouz je direktno otišla u vrh svetske mode

Ćerka Nikol Kidman postepeno gradi svoje mesto u svetu mode iako je odmah ušla u sam vrh, a naslovnica "modne biblije" je svakako značajan korak u njenoj karijeri. Ona, osim na pisti i u reklamnim kampanjama, pojavljuje i na ekskluzivnim događajima, uglavnom u društvu svoje slavne majke.

Prošle godine je prisustvovala privatnoj večeri modne kuće Chanel tokom Nedelje mode u Njujorku.

Iako joj je moda trenutno u prvom planu, interesovanja mlade naslednice poznatog glumačko-muzičkog para se ne završavaju na modnim pistama, već Sandej pokazuje interesovanje i za filmsku industriju, što otvara mogućnost da se u budućnosti oproba i u svetu glume.

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustitePop kulturaJavno ponizila oca za sve pare, Kit Urban očajan nakon brutalnih reči rođene ćerke, za majku imala samo reči hvale
Nikol Kidman i Kit Urban
Pop kulturaNova generacija nepo-beba zavladala modnim pistama: Deca slavnih se nameračila na ovu industriju
Sandej Rouz, Nikol Kidman
Pop kultura"Bez veza roditelja pomagala bi modelima iza piste" Ćerka Nikol Kidman na meti kritika, ovaj video je pokrenuo lavinu
Nikol Kidman u beloj košulji sa šiškama
Pop kulturaĆerka Nikol Kidman u školi vežba hod na pisti: Debitovala na Nedelji mode u Parizu, a vlasnica Prade dala joj je korisan savet
Nikol Kidman.jpg

 VIDEO: Nikol Kidman

01:56
Nikol Kidman sa tamnim obrvama Izvor: Instagram/inthecove