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Pop zvezda Majli Sajrus izašla je u susret svojoj velikoj obožavateljki Keš Džejkobs, kojoj je dijagnostikovan treći stadijum raka dojke, i lično joj pomogla da obrije glavu pred početak terapija.

Nakon što je Džejkobs putem društvenih mreža uputila emotivan apel sa željom da joj baš poznata pevačica skrati kosu, tim Majli Sajrus brzo je reagovao i ugovorio susret. Pevačica je obožavateljku ugostila u bekstejdžu posle svog nastupa u dvorani Holivud Boul 18. oktobra, gde je uzela mašinicu u ruke i obrijala joj glavu na nulu.

Snimak ovog dirljivog momenta Džejkobs je podelila u sredu, 21. oktobra, na TikToku i Instagramu, izrazivši duboku zahvalnost pevačici na spremnosti da učestvuje u njenoj molbi. Na samom početku videa Sajrus je kroz osmeh upitala: "Zar ćemo to stvarno uraditi?", a potom dodala: "Već sam se ranije brijala na nulu."

Tokom šišanja pevačica je pružala reči utahe i ohrabrenja svojoj obožavateljki, podsećajući je da nema potrebe da potiskuje emocije: "Možeš istovremeno biti i nežna i snažna." Sajrus joj je objasnila da je sasvim prirodno osećati oprečna osećanja u tako teškom trenutku, a potom samouvereno poručila: "Idemo, devojko, uradimo to", pa nastavila sa brijanjem.

Emotivna poruka obožavateljke

U opisu snimka i naknadnom obraćanju na društvenim mrežama, Džejkobs je detaljnije opisala koliko joj je ovaj human čin značio u trenucima životne borbe.

"Majli mi nije samo platila let za Los Angeles i ulaznice za drugo veče u Hollywood Bowlu, nego je odvojila vreme da se nađemo nakon koncerta i pomogla mi u jednom od najstrašnijih i najintimnijih trenutaka u mom životu", izjavila je Džejkobs. Ona je dodala da su sama dijagnoza kancera, ugradnja medicinskog porta i početak hemoterapije sami po sebi izuzetno teški, ne računajući sve nuspojave koje tek slede.

Muzika slavne pevačice bila joj je oslonac kroz mnoge životne krize, pa je preko mreža odlučila da pokuša da stupi u kontakt sa njenim timom. Čitav događaj doživela je kao neponovljivu priliku i ostvarenje najvećeg sna, naglašavajući da je ostala zatečena brzom i potvrdnom reakcijom slavne umetnice.

"Majli je najnežnije, najkul, najljubaznije i najiskrenije ljudsko biće koje sam ikada imala čast da upoznam i sa kojim sam provela vreme", istakla je Džejkobs.

Ovaj susret odigrao se u sklopu prvih celovečernjih nastupa Majli Sajrus u poslednje četiri godine. Pevačica se prethodno povukla sa klasičnih turneja, pa su dva uzastopna koncerta u Los Anđelesu zvanično označila njen veliki povratak solističkim nastupima pred publikom.

Pogledajte video: Koncert Majli Sajrus na KiM