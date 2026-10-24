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Jedna korisnica foruma Redit podelila je iskustvo sa majstorom kojeg je pozvala zbog problema sa bojlerom. Iako intervencija nije bila hitna, majstor joj je rekao da je potrebno zameniti ekspanzionu posudu, a cena popravke iznosila je 500 evra.

Kada je dobila račun, zasmetalo joj je što su posebno naplaćeni dolazak na teren, dijagnostika kvara i nabavka dela. Budući da je ceo posao trajao svega 25 minuta, a majstor je staru posudu odneo bez njenog dopuštenja, odlučila je da podeli svoje iskustvo i pokrene raspravu o cenama majstorskih usluga.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Šta se dogodilo?

"Da skratim priču, bojler je nešto zezao pa smo pozvali majstora koji je instalirao bojler u stanu koji smo kupili. Nije bila nikakva hitna intervencija. Na licu mesta rekao mi je da je problem u nekoj posudi i da će zamena odmah stajati 500 evra. Rekla sam da može, šta je tu je, jer uopšte nisam imala pojma koliko bi to moglo koštati.

Nakon zahvata stigli su račun na imejl i radni nalog, pa sam se naljutila. Da je napisao da taj deo košta 450 evra, nastavila bih dalje kao da se ništa nije dogodilo. Ali da mi naplaćuje dijagnostiku kvara i izlazak na teren, kao i nabavku dela, za šta je doslovno napravio deset koraka do kombija, tih 185 evra nema mi nikakvog smisla. Tim više što mi, kad god sam u životu nešto popravljala, niko nikad nije naplatio navedeno.

Sve zajedno trajalo je 25 minuta. Deo koji je izvadio uzeo je sa sobom bez pitanja, a šta je stavio unutra, nemam pojma."

Foto: Profimedia

Koliko košta ekspanziona posuda?

U komentarima su se korisnici osvrnuli na cenu dela i pokušali da procene koliko je popravka zaista trebalo da košta.

"Ekspanziona posuda košta 30 evra za onu od otprilike osam litara. 90 + 60 + 15 + 35 + 35 + 75 = 310 evra za radove, uz posudu na koju je dodata marža od oko 150 evra. Lepo, lepo. Jedino bih ovo opravdao ako je majstor ostao osam sati i radio nešto zahtevno. Dobro, neko će sigurno reći: 'A šta je sa PDV-om?' I dalje nije baš u redu."

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"Naplatio je previše"

Jedan korisnik koji se bavi servisiranjem bojlera upozorio je da cena zavisi od vrste i modela posude.

"Majstor je svakako naplatio previše i to bezobrazno, ali ako je ekspanziona posuda originalna, odnosno ugrađena unutar bojlera, a ne spoljašnja, nema šanse da košta samo 30 evra. Minimalno 100 evra, u zavisnosti, naravno, od modela i starosti uređaja".

Drugi korisnik podelio je slično iskustvo.

Foto: Shutterstock

"I ja sam pre neki dan platio zamenu 250 evra za otprilike 30 minuta posla, a i tih 250 evra teško mi je bilo da dam. Ovo je stvarno bezobrazno. Podižu cene jer znaju da ljudi nemaju izbora. Jedino ako poznaješ nekoga ko poznaje nekoga pa može da ti sredi jeftinije."

Da li je problem u ceni ili načinu naplate?

Korisnici su istakli da ljudi često pozivaju majstore kada nemaju mnogo izbora, zbog čega smatraju da bi cenu usluge, posebno dolaska na teren, trebalo unapred jasno saopštiti.

"U svakom slučaju, ljudima treba unapred reći koliko će usluga koštati, barem kada je reč o dolasku na teren. Nema goreg nego kada te neko satera u ćošak."

Autorki objave posebno je zasmetalo što joj je dolazak i dijagnostika naplaćena 150 evra, iako se dolazak kod drugih ovlašćenih servisera, prema njenim rečima, naplaćuje od 20 do 55 evra.

Jedan korisnik dodao je da zbog sličnih iskustava izbegava da zavisi od majstora, iako to zahteva mnogo slobodnog vremena.

"Majstor naplaćuje svoje znanje"

Dok jedni smatraju da majstori imaju pravo da naplate svoje znanje, drugi upozoravaju da su cene popravki često previsoke u odnosu na zarade građana.

Jedan korisnik zapitao se da li je opravdano da ljudi koji rade ceo mesec za malu platu majstoru za nekoliko sati posla daju polovinu svoje mesečne zarade.

Autorka objave istakla je da ne osporava majstorovo znanje, već smatra da je 500 evra za 25 minuta rada previše.

"Čoveče, ovo je bilo 25 minuta posla. Sve je u redu, i ja naplaćujem svoje znanje, ali ovo je bezobrazno jer je naplatio onoliko koliko je mislio da može, a ne prema ceni koju inače naplaćuje."

Na kraju, još jedan korisnik je zaključio da je takav iznos preteran bez obzira na majstorovu stručnost.

(Kurir.rs/ Blic)

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