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Vanesa Tramp saopštila je da više nema rak nakon borbe sa karcinomom dojke. Ovu emotivnu vest o svom zdravstvenom stanju podelila je u zajedničkom snimku sa svojom ćerkom Kai Tramp, šest meseci nakon što joj je dijagnostikovana opaka bolest.

"Mojoj majci je u aprilu dijagnostikovan rak dojke, pa smo odlučile da podelimo njenu priču – kako je došlo do dijagnoze i kako je uspela da pobedi bolest”, rekla je Kai Tramp (19) na snimku koji je objavila na svom Instagram profilu.

Za kraj videa namenjenog društvenim mrežama, nejna majka Vanesa Tramp (48) potvrdila je da više nema rak. "Rezultati su čisti, tako da konačno više nemam rak”, istakla je bivša snaja američkog predsednika Donalda Trampa.

Ćerka joj je poručila: "Volim te". Snimak je deo njihovog emotivnog razgovora koji dele sa javnosti povodom oktobra, Meseca borbe protiv raka dojke.

U videu se pojavljuje i dr Nikol Safijer, bivša medicinska saradnica televizije Fox News, koja govori o važnosti podizanja svesti o raku dojke i ranom otkrivanju ove boelsti.

"Svako to doživljava drugačije”, rekla je dr Safijer i naglasila: "Dopada mi se što se na društvenim mrežama govori o raku dojke, jer to podseća ljude da je ta bolest česta pojava".

Vanesa Tramp i Donald Tramp Mlađi Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

U opisu objave na Instagramu, Kaj je navela da je razgovarala sa svojom majkom i dr Safijer o Vanesinoj borbi sa rakom, prevenciji i ranom otkrivanju bolesti. Takođe je najavila da će ceo razgovor biti objavljen na Jutjubu danas.

Vanesa Tramp koja je u braku sa bivšim suprugom Donaldom Trampom Mlađim dobila petoro dece, saopštila je u maju ove godine da boluje od karcinoma. "Nedavno mi je dijagnostikovan rak dojke. Ovo nije vest koju je iko očekivao, blisko sarađujem sa svojim medicinskim timom na planu lečenja".

Otkrila je da su lekari ranije te nedelje izveli zahvat i zahvalila porodici na podršci. "Ostajem usredsređena i puna nade, okružena ljubavlju i podrškom svoje porodice, dece i ljudi koji su mi najbliži”, napisala je.

Ivanka Tramp ju je javno podržavala: "Molim se za tvoju kontinuiranu snagu i brz oporavak. Volim te, mama".

U junu je Vanesa Tramp rekla da se oporavlja od operacije i da se sprema da započne drugu fazu lečenja, preneo je Fox News Digital.

Kai Tramp je kasnije, u avgustovskom intervjuu za Fox News Digital, ubrzo nakon što je započela prvu godinu studija na Univerzitetu u Majamiju, govorila o borbi svoje majke.

"Definitivno je bilo mnogo plakanja, recimo, tokom nedelje uoči polaska”, rekla je ona, misleći na dane pre odlaska na fakultet i dodala: "Jednostavno bismo se vozile a onda bismo obe počele da plačemo. Mama... njoj je sada mnogo bolje. Neposredno nakon lečenja nije se osećala baš najbolje – znate već kako čovek može da se oseća posle takvog tretmana... ali sada joj je znatno bolje".

Kai je dodatno vreme koje je tokom leta provela sa majkom opisala kao "blagoslov prerušen u nešto drugo”.

"Imala sam priliku da provedem dodatno vreme s njom – vreme koje bih inače verovatno provela na terenu za golf. Bilo je lepo provesti te dodatne sate sa njom tokom dana, pre odlaska na fakultet".

(Kurir.rs/ Žena)

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