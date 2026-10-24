Ruska salata je neizostavan deo mnogih slavskih trpeza, a njen ukus u velikoj meri zavisi od majone za . Domaća verzija priprema se od nekoliko sastojaka, bez dugog mućenja i postepenog dolivanja ulja, pod uslovom da koristite štapni mikser i odgovarajuću usku posudu.

Najvažnije je da mikser na početku ostane spušten do dna. Tek kada se oko njegovog nastavka formira gusta smesa, polako se podiže kako bi zahvatio ostatak ulja. Tako se za nekoliko minuta dobija kremast majonez kojem možete prilagoditi količinu soli, senfa i limunovog soka.