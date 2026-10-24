Kada se na dnu tegle pojavi prvi gusti, svetli sloj, najosetljiviji deo pripreme je prošao. Do tada treba odoleti iskušenju da pomerate mikser.
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Domaći majonez za rusku salatu: Gotov za pet minuta, a jedan potez mikserom je presudan
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Ruska salata je neizostavan deo mnogih slavskih trpeza, a njen ukus u velikoj meri zavisi od majoneza. Domaća verzija priprema se od nekoliko sastojaka, bez dugog mućenja i postepenog dolivanja ulja, pod uslovom da koristite štapni mikser i odgovarajuću usku posudu.
Najvažnije je da mikser na početku ostane spušten do dna. Tek kada se oko njegovog nastavka formira gusta smesa, polako se podiže kako bi zahvatio ostatak ulja. Tako se za nekoliko minuta dobija kremast majonez kojem možete prilagoditi količinu soli, senfa i limunovog soka.
domaći majonez Foto: Liudmyla Lysenko / Alamy / Profimedia
Sastojci:
- 2 jaja
- 400-450 ml suncokretovog ulja
- 1 ravna kašičica soli
- 1,5-2 kašike limunovog soka
- 1-2 kašičice senfa
Priprema:
Kremasti domaći majonez Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia
- U čistu i suvu teglu stavite jaja, so, senf i limunov sok, pa prelijte uljem. Spustite štapni mikser do samog dna, uključite ga na najjaču brzinu i držite nepomično prvih desetak sekundi, dok smesa pri dnu ne pobeli i počne da se zgušnjava.
- Tek tada mikser polako podižite i lagano pomerajte gore-dole, dok se sve ulje ne sjedini sa ostalim sastojcima. Probajte majonez i po želji dodajte još malo soli ili limunovog soka.
- Gotov majonez odmah zatvorite i stavite u frižider, na temperaturu do četiri stepena. Pripremajte manje količine, potrošite ga u roku od tri do četiri dana i uvek vadite čistom kašikom.
- Na slavsku trpezu iznosite manje porcije ruske salate, a ostatak držite rashlađen.
Video: Ovako se sprema ruska salata
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