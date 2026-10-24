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Ruska salata je neizostavan deo mnogih slavskih trpeza, a njen ukus u velikoj meri zavisi od majoneza. Domaća verzija priprema se od nekoliko sastojaka, bez dugog mućenja i postepenog dolivanja ulja, pod uslovom da koristite štapni mikser i odgovarajuću usku posudu.

Najvažnije je da mikser na početku ostane spušten do dna. Tek kada se oko njegovog nastavka formira gusta smesa, polako se podiže kako bi zahvatio ostatak ulja. Tako se za nekoliko minuta dobija kremast majonez kojem možete prilagoditi količinu soli, senfa i limunovog soka.

domaći majonez
domaći majonez Foto: Liudmyla Lysenko / Alamy / Profimedia

Sastojci:

  • 2  jaja
  • 400-450 ml suncokretovog ulja
  • 1 ravna kašičica soli
  • 1,5-2 kašike limunovog soka
  • 1-2 kašičice senfa

Priprema:

Kremasti domaći majonez
Kremasti domaći majonez Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

  1. U čistu i suvu teglu stavite jaja, so, senf i limunov sok, pa prelijte uljem. Spustite štapni mikser do samog dna, uključite ga na najjaču brzinu i držite nepomično prvih desetak sekundi, dok smesa pri dnu ne pobeli i počne da se zgušnjava.
  2. Tek tada mikser polako podižite i lagano pomerajte gore-dole, dok se sve ulje ne sjedini sa ostalim sastojcima. Probajte majonez i po želji dodajte još malo soli ili limunovog soka.
  3. Gotov majonez odmah zatvorite i stavite u frižider, na temperaturu do četiri stepena. Pripremajte manje količine, potrošite ga u roku od tri do četiri dana i uvek vadite čistom kašikom.
  4. Na slavsku trpezu iznosite manje porcije ruske salate, a ostatak držite rashlađen.
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 Video: Ovako se sprema ruska salata

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KRALJICA NOVOGODIŠNJE TRPEZE: Kako da vam ruska salata uvek ispadne vrhunski (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija