Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Murat i Farija uživaju u ljubavi Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 101. epizode

Muratova odluka da Fariji obezbedi zaseban dvor izaziva nezadovoljstvo kod Ajše i Kosem, koja se suočava sa mnogo većim brigama koje bi mogle da ugroze njenog sina Kasima. Istovremeno, osećanja između Gevherhan i silahtar-age postaju sve snažnija, ali prepreke koje stoje pred njima ne dozvoljavaju im da se prepuste ljubavi. Silahtar se sada nalazi između tri žene: Ester koja pati za njim, Atike koja želi da se uda za njega, i Gevherhan, koju voli.

Kosem je odlučna da spreči da se sazna za Kasimovu vezu s Elanur, podsećajući sina na to da je bratoubistvo ranije bilo često, pa je tako sultan Osman ubio njenog sina Mehmeda. Svesna da bi ta tajna mogla da izazove sumnju i ugrozi život njenog sina, naređuje da se devojka odvede u Staru palatu, gde bi trebalo da se pobrinu da više ne predstavlja problem. Međutim, njeni planovi iznenada se komplikuju kada Elanur nestane na putu, a Kosem sazna da je neko oteo devojku.

Gevherhan je dobila pismo od silahtara Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, sultan Murat prima persijske izaslanike koji mu donose poklone u ime šaha Safija. Među njima je i neobično snažan luk koji niko na dvoru ne uspeva da zategne, zbog čega sultan odlučuje da okupi najbolje strelce i ponudi luk onome ko uspe u tom poduhvatu. Hezarfen se ponovo posvećuje svojim izumima i govori o nameri da napravi krila kojima bi mogao da poleti. Za to vreme, Farija saznaje pravi razlog zbog kojeg Murat nije predao presto njenoj majci: želeo je da je zadrži uz sebe.

Atike se suočava sa silahtar-agom, koji pokušava da je ubedi da je njihova veza nemoguća, ali ona ne odustaje od svojih osećanja, ne znajući da on voli njenu sestru Gehvherhan, kojoj piše pisma. Istovremeno, Kosem pokušava da učvrsti svoj uticaj na dvoru, dok Gulbahar koristi priliku da joj zada udarac preko Kasimove tajne. Kada sazna da je Elanur oteta, Kosem shvata da je protiv nje pokrenuta nova igra, ovaj put mnogo opasnija.

Abaz-paša poklanja Kosem veliki dijamant Foto: umut volkan kincir

Bonus video: