Slušaj vest

Poznati reper, aktivista i osnivač pokreta "Severni čovek, Miša Mavaši, preminuo je u 41. godini života.

Tragedija se dogodila u noći između 24. i 25. oktobra 2026. godine, a vest o njegovoj smrti šokirala je javnost i obožavaoce

Nesrećan slučaj

Prvobitne informacije objavljene na njegovom Telegram kanalu o njegovoj smrti navodi se da je muzičar stradao usled nesrećnog slučaja. Međutim, ubrzo se saznalo da je Mavaši prevezen u bolnicu sa prostrelnom ranom u glavi.

Hitnu pomoć pozvala je njegova supruga, sa kojom se venčao pre samo deset dana, tačnije 15. oktobra 2026. godine.

Trenutno se utvrđuje da li je u pitanju tragična slučajnost ili je muzičar izvršio samoubistvo.

Od propagiranja zdravog života do teške borbe sa zavisnošću

Mavaši se proslavio pre više od deset godina numerama u kojima je promovisao zdrav način života (ZOŽ), pozivajući na bavljenje sportom i odricanje od alkohola i cigareta.

Problemi

Uprkos takvoj slici u javnosti, u prošlosti je prošao kroz tešku depresiju i zavisnost od lekova. Od novembra 2016. do februara 2017. godine potpuno je bio van sebe usled kombinacije sedativa i jakih bolova zbog povrede kičme. Iz krize su ga spasili prijatelji koji su ga poslali na rehabilitaciju, nakon čega uspešno završava program i vraća se normalnom životu.

Drugi brak i skrivanje privatnog života

Za Mavašija je ovo bio drugi brak. Prvi put se venčao 2021. godine sa Valerijom Voevodinom, vokalistkinjom grupe "MAVAŠI group", ali su se razveli dve godine kasnije i prekinuli saradnju.

kurir/telegraf