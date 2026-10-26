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Otvorenu paštetu ne treba danima čuvati u frižideru bez provere uputstva na pakovanju. Rok upotrebe posle otvaranja može biti znatno kraći od datuma odštampanog na ambalaži, a uredan izgled i uobičajen miris ne garantuju da je namirnica bezbedna za jelo. Bakterije koje izazivaju trovanje hranom ne moraju da promene njen miris, ukus ili boju.

Iako paštetu i majonez često držimo na istoj polici, za njih ne važe isti rokovi. Razlikuju se i kupovni i domaći proizvodi, pa je za pravilno čuvanje presudno kako su pripremljeni i šta piše na deklaraciji.

Koliko traje pašteta nakon otvaranja?

pašteta namazana na hleb Foto: Bernd Jürgens / Panthermedia / Profimedia

Prvo proverite preporuku proizvođača za čuvanje otvorenog proizvoda. Na primer, Argeta navodi da se njene paštete nakon otvaranja čuvaju u frižideru i pojedu u roku od tri dana. Taj rok ne treba automatski primenjivati na sve mesne i riblje namaze, jer drugi proizvodi mogu imati drugačija uputstva.

Kao opšte pravilo za otvorenu, lako kvarljivu hranu spremnu za jelo preporučuje se potrošnja u roku od dva dana, osim ako na pakovanju piše drugačije. Zato je korisno da na ambalaži zabeležite datum otvaranja, umesto da se nekoliko dana kasnije oslanjate na sećanje.

Domaću paštetu brzo ohladite i pravilno spakujte

Domaća pašteta od belog mesa i povrća Foto: ALP AKSOY / Alamy / Profimedia

Kod domaće paštete trajnost zavisi od sastojaka, njihove termičke obrade i higijene tokom pripreme. Opšta preporuka američke službe za bezbednost hrane za kuvana jela i ostatke jeste potrošnja u roku od tri do četiri dana u frižideru. To je okvir za pravilno pripremljenu i čuvanu hranu, a ne garancija trajnosti svakog domaćeg namaza.

Pripremljenu paštetu rasporedite u manje, plitke posude i stavite u frižider najkasnije u roku od dva sata. Nema potrebe da velika količina satima stoji na kuhinjskom pultu dok se potpuno ne ohladi. Frižider treba da održava temperaturu od 4 stepena Celzijusa ili nižu, a posude treba da budu čiste i zatvorene.

Ne probajte hranu da biste proverili da li je bezbedna

Otvorena pašteta Foto: Vera Aksionava / Alamy / Profimedia

Buđ, neprijatan miris ili neuobičajena promena izgleda dovoljan su razlog da namirnicu bacite. Međutim, odsustvo tih znakova ne znači da je možete jesti bez obzira na vreme i uslove čuvanja. Posebno je važno da lako kvarljiva hrana ne ostane na sobnoj temperaturi duže od dva sata, odnosno duže od jednog sata kada je temperatura iznad 32 stepena.

Ako je pašteta ostala na stolu preko noći, vraćanje u frižider neće je ponovo učiniti bezbednom. Nemojte uzimati zalogaj „za probu” - hranu koja je predugo stajala van frižidera treba baciti čak i kada deluje sasvim normalno.

Video: Pašteta od belog luka