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Keri Fišer bila je princeza koju je obožavao ceo svet, ali iza filmskog osmeha i neustrašive junakinje iz „Ratova zvezda” krila se žena čiji je privatni život bio pun ljubavnih zapleta, porodičnih drama, bolnih razočaranja i borbe sa sopstvenim demonima. Dok su je milioni gledalaca pamtili kao princezu Leju, koja se nije plašila da se suprotstavi ni najmoćnijim neprijateljima, njena stvarnost bila je mnogo zamršenija od holivudskog scenarija.

Odrasla je u porodici u kojoj su slava, novac i glamur bili svakodnevica, ali i u kojoj su se ljubavni skandali i lični slomovi dešavali daleko od očiju javnosti. Njena majka bila je slavna glumica Debi Rejnolds, a otac popularni pevač Edi Fišer, zbog čega je Keri još od detinjstva živela pod svetlima reflektora i upoznala onu manje blistavu stranu sveta slavnih.

Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Kasnije će i sama postati jedna od njegovih najprepoznatljivijih zvezda, ali je ni ogromna popularnost nije poštedela turbulentnih veza, razočaranja, problema sa zavisnošću i borbe za sopstveno mentalno zdravlje. Štaviše, o mnogim stvarima koje bi druge zvezde pokušale zauvek da sakriju govorila je bez ulepšavanja, uz britak humor i dozu samoironije zbog koje je publika nije doživljavala samo kao filmsku ikonu već i kao ženu koja se nije plašila da pokaže svoju ranjivost.

Sa 19 godina Keri Fišer dobila je ulogu koja joj je zauvek promenila život - princeze Leje u „Ratovima zvezda”. Međutim, dok su milioni gledalaca maštali o njenoj filmskoj romansi sa Hanom Solom, malo ko je znao da se iza kamera odvijala prava ljubavna priča. Fišer je decenijama kasnije otkrila da je tokom snimanja filma imala aferu sa Harisonom Fordom, tada 33-godišnjim glumcem koji je bio u braku.

Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Jedna od najvećih tajni filmskog seta otkrivena je tek 2016. godine, kada je Fišer objavila memoare „The Princess Diarist”. U njima je opisala tromesečnu aferu sa Fordom tokom snimanja prvog filma „Ratova zvezda” 1976. godine. Ona je tada imala samo 19 godina, dok je Ford imao 33. Bio je oženjen Meri Markvart i imao dvoje dece, što je celoj priči davalo dodatnu dozu zabranjenog.

Fišer je u to vreme bila mlada, nesigurna i zaljubljena, dok je Ford bio stariji, povučeniji i već na putu ka statusu velike zvezde. U svojim dnevnicima opisivala je koliko je bila opčinjena njime, ali i koliko ju je mučila neizvesnost u vezi sa njegovim osećanjima. Četiri decenije čuvala je tu tajnu, a potom je odlučila da je otkrije javnosti. „Volim ga. Uvek ću nešto osećati prema njemu”, rekla je u intervjuu za „The Guardian” 2016. godine, govoreći o Fordu.

Zanimljivo je da je njihova filmska razmena – Lejino „Volim te” i Hanov odgovor „Znam” – postala jedna od najpoznatijih scena u istoriji filma. Fišer je kasnije govorila da je njihova stvarna dinamika možda doprinela tome da scena deluje tako uverljivo.

Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Nakon romanse sa Fordom, u njen život ušao je još jedan slavni muškarac – muzičar Pol Sajmon, član legendarnog dua Simon & Garfunkel. Njihova veza trajala je godinama, a venčali su se 1983. godine. Brak je potrajao samo 11 meseci, nakon čega su se razveli, mada su se kasnije još neko vreme ponovo viđali.

Keri Fišer nije ostala upamćena samo po ulozi princeze Leje. Bila je i uspešna spisateljica, scenaristkinja i autorka koja je sopstveni život pretvarala u književnost. Njen roman „Postcards from the Edge” postao je bestseler, a kasnije je prema njemu snimljen film sa Meril Strip u glavnoj ulozi.

U Holivudu je radila i na doradama scenarija, često popravljajući dijaloge i dajući pričama novu energiju. Njen smisao za humor i oštar jezik bili su jednako prepoznatljivi kao i filmski kostim princeze Leje.

U privatnom životu dobila je ćerku Bili Lurd sa agentom Brajanom Lurdom. Njihova veza se završila, a Fišer je kasnije govorila i o tome kako je njen partner napustio njihov odnos. Ipak, majčinstvo je ostalo važan deo njenog života, a Bili je nastavila porodičnu glumačku tradiciju.

Foto: American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia

Keri Fišer je preminula 27. decembra 2016. godine, u 60. godini, nakon što joj je pozlilo tokom leta iz Londona za Los Anđeles. Nekoliko dana ranije doživela je srčani zastoj, a njena smrt potresla je obožavaoce i kolege širom sveta.

Samo dan nakon Keri preminula je i njena majka Debi Rejnolds. Dvostruki gubitak šokirao je Holivud i dodatno naglasio koliko su, uprkos svim sukobima i problemima, majka i ćerka bile povezane.

Keri Fišer ostavila je iza sebe mnogo više od uloge koja ju je proslavila. Bila je žena koja je javno govorila o aferi sa oženjenim glumcem, propalom braku, zavisnosti, mentalnom zdravlju i porodičnim ranama. Sve je to činila bez pretvaranja da je savršena.

Keri Fišer Foto: Profimedia

Iza duhovitih nastupa i britkih komentara krila se dugogodišnja borba sa zavisnošću. Fišer je javno govorila o konzumiranju kokaina, alkohola i lekova, kao i o bipolarnom poremećaju, koji joj je dijagnostikovan nakon godina psihičkih poteškoća.

U jednom periodu, kako je sama opisivala, koristila je droge pokušavajući da ublaži intenzivne promene raspoloženja. Njena borba nije bila kratkotrajna epizoda, već dugotrajan proces koji je uključivao lečenje, povratke starim navikama i nove pokušaje oporavka.

Fišer nije pokušavala da sebe predstavi kao žrtvu koja ne snosi odgovornost za svoje postupke. Upravo suprotno, o svojim greškama govorila je uz crni humor i samoironiju. U memoarima „Wishful Drinking” i „Shockaholic” otvoreno je opisivala sopstvene krize, lečenje i iskustva koja bi mnoge slavne osobe pokušale zauvek da sakriju.

Keri Fišer Foto: Printscreen Graham Norton Show

Njena iskrenost učinila ju je posebnom: umesto da neguje savršenu sliku holivudske zvezde, Fišer je javnosti pokazivala i ono što je bilo neprijatno, bolno i teško razumljivo.

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