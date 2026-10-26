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Pravoslavna crkva i njeni vernici u utorak 27. oktobra proslavljaju praznik Svete Petke Paraskeve. Ova svetiteljka jedna je od najpoštovanijih hrišćanskih svetiteljki, naročito među pravoslavnim vernicima na Balkanu. Njeno ime mnogi izgovaraju s posebnom bliskošću, a njen praznik u brojnim domovima prati molitva, odlazak u crkvu i poštovanje narodnih običaja.

Ali ko je zapravo bila žena čije se ime prenosi s generacije na generaciju? Iza poštovanja koje danas uživa krije se priča o skromnosti, veri i životu posvećenom pomaganju drugima.

Prema hrišćanskom predanju, Sveta Petka rođena je u Epivatu, nedaleko od Carigrada, krajem 10. ili početkom 11. veka, u pobožnoj porodici. Još od mladosti osećala je snažnu privrženost veri, a nakon smrti roditelja odlučila je da se odrekne svetovnog života i imovinu podeli siromašnima. Otišla je u Jerusalim, a potom se povukla u Jordansku pustinju, gde je godinama živela u molitvi i postu.

Predanje kaže da joj se u poznim godinama javio anđeo i poručio joj da se vrati u rodni kraj. Poslušala je taj poziv i poslednje godine života provela u Epivatu. Nakon njene smrti, vernici su počeli da dolaze na njen grob, verujući u njenu čudotvornu moć.

Njene mošti tokom vekova prenošene su iz jednog grada u drugi, a danas se čuvaju u rumunskom gradu Jašiju, u crkvi Sveta tri jerarha.

Ikona Svete Petke Foto: Printscreen

Zašto se neki ljudi plaše Svete Petke?

U srpskom narodu Sveta Petka smatra se zaštitnicom žena, bolesnih i siromašnih. Vernici joj se obraćaju molitvom tražeći zdravlje, utehu i snagu u teškim trenucima, a mnogi njen praznik slave kao krsnu slavu. Njeno ime vezuje se i za brojne crkve, kapele i izvore, među kojima je posebno poznata kapela Svete Petke na Kalemegdanu u Beogradu.

Iako se Sveta Petka u pravoslavlju poštuje kao svetiteljka kojoj se vernici mole za pomoć i zaštitu, u narodnoj tradiciji postoje i priče koje njen lik povezuju sa opomenama i neobičnim događajima. Prema narodnim verovanjima, svetiteljka može da se pojavi u snu čoveku koji prolazi kroz težak period ili zanemaruje duhovni život. U nekim pričama opisuje se kao žena u tamnoj odeći ili crnom plaštu, čiji se dolazak tumači kao upozorenje da čovek treba da zastane, razmisli o svojim postupcima i promeni ono što nije dobro.

Ipak, u hrišćanskoj tradiciji ona je simbol smirenosti, požrtvovanja i milosrđa, dok strah koji se pojavljuje u pojedinim pričama pre svega pripada narodnom tumačenju neobičnih snova i iskustava.

Šta znači kada vam u san dođe žena u crnom plaštu?

U narodnim pričama o Svetoj Petki posebno se izdvaja motiv žene u tamnoj odeći koja se pojavljuje u snu. Neki veruju da takva pojava može da bude opomena, dok je drugi tumače kao simbol zaštite i utehe u teškim trenucima.

Sveta Petka Trnova Foto: Profimedia

Koji se običaji vezuju za Svetu Petku?

Praznik Svete Petke prati niz običaja koji se u mnogim porodicama prenose s generacije na generaciju. Prema narodnom običaju, na Svetu Petku žene ne bi trebalo da šiju, predu, tkaju niti obavljaju teške fizičke poslove. U nekim krajevima izbegava se i pranje veša. Ovaj običaj tradicionalno se tumači kao izraz poštovanja prema svetiteljki, ali i kao prilika da se dan provede u miru i molitvi.

Mnogi vernici na praznik odlaze na liturgiju, pale sveće i mole se za zdravlje svojih najbližih, porodični mir i snagu u teškim trenucima. Sveta Petka posebno je poštovana među ženama, majkama i onima koji traže utehu u bolesti ili nevolji.

U Srbiji postoje izvori i svetilišta povezana sa imenom ove svetiteljke, gde vernici dolaze da se pomole i uzmu vodu sa izvora, koju u smatraju blagoslovenom ili čak lekovitom

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