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Kristofer Švarceneger (29), sin Arnolda Švarcenegera i Marije Šrajver, ponovo je privukao pažnju znatno vitkijom figurom. Fotografisan je 18. oktobra u Los Anđelesu, u šetnji s majkom i devojkom, a razlika u odnosu na njegova ranija izdanja odmah je došla do izražaja. Njegova transformacija, međutim, traje godinama i prethodili su joj brojni pokušaji da pronađe navike kojih će moći da se pridržava.

Prekretnica je bilo putovanje u Australiju

O svojim iskustvima Kristofer je otvoreno govorio u maju 2025. godine, na skupu posvećenom zdravlju i kvalitetu života u Los Anđelesu. Tada je objasnio da je ozbiljnije promene pokrenuo 2019, tokom boravka u Australiji, kada je shvatio da ga telesna težina ograničava u aktivnostima kojima se radovao.

Među željama koje nije uspeo da ostvari bio je i skok padobranom. Putovanje koje je zamišljao kao priliku za nova iskustva tako ga je suočilo sa ograničenjima o kojima je ranije manje razmišljao. Taj trenutak postao je važan podsticaj da promeni svakodnevne navike.

"Sve je počelo 2019. godine dok sam živeo u Australiji. Bio sam na velikom putovanju i shvatio da mi višak kilograma ne dozvoljava da uživam u svakodnevnim aktivnostima", rekao je tokom Beacher Vitality Happy & Healthy Summit-a u Holivudu.

Posebne obroke nosio je još u školu

Foto: Profimedia

Borba s kilogramima počela je mnogo pre tog putovanja. Još kao srednjoškolac isprobavao je različite režime ishrane, uključujući dostavu unapred pripremljenih obroka. Pamti i nelagodnost koju je osećao kada je u školu donosio hranu drugačiju od one koju su jeli njegovi vršnjaci.

Rezultati nisu dolazili brzo. Godinama je pokušavao da pronađe pristup koji mu odgovara, a na pomenutom skupu naglasio je da promenu ne doživljava kao završen posao. Iako fotografije pokazuju veliku razliku, on tada još nije smatrao da je stigao do cilja koji je sebi postavio.

Otkrio je i zašto se odrekao hleba

Posebnu pažnju izazvalo je njegovo iskustvo sa izbacivanjem hleba iz ishrane. Kristofer je ispričao da ga se odrekao tokom korizme, perioda pripreme za Uskrs kod katolika, i da mu je verska odluka pomogla da ostane dosledan. Prema njegovim rečima, u tom periodu izgubio je oko 13,6 kilograma.

Kristofer Švarceneger, Arnold Švarceneger Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Taj podatak odnosi se na jednu etapu njegovog mršavljenja, dok je celokupna promena izgleda trajala godinama. Govoreći o svom iskustvu, upravo je isticao koliko je bilo pokušaja i prilagođavanja pre nego što je počeo da ostvaruje željene rezultate. Us

Arnold je čekao da odluka dođe od sina

Na Kristoferovu promenu osvrnuo se i njegov otac. Arnold Švarceneger je u intervjuu za britanski „Tajms” objasnio da je porodica nastojala da mu približi zdraviju hranu i vežbanje, ali da je verovao da odluku mora da donese sam.

Kada se to dogodilo, posebno su ga obradovale sinovljeva disciplina i motivacija. Upravo iza te lične odluke stoji i promena koja danas privlači pažnju na Kristoferovim fotografijama.

Video: Paparaco Švarceneger