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Bundeve na terasi, kraj ulaznih vrata ili na trpezarijskom stolu lako postaju glavni ukras doma tokom jeseni. Međutim, čitav aranžman može da pokvari samo jedan plod koji je počeo da omekšava. Tamne fleke, buđ i neprijatan miris znak su da dekoraciji polako ističe rok, a propadanje često ubrzavaju vlaga i pogrešno mesto na kojem bundeve stoje.

Da bi ukrasne bundeve duže trajale, najvažnije je da izaberete zdrave plodove, očistite ih i dobro osušite, a zatim postavite na suvu podlogu, dalje od jakog sunca. Uz odgovarajuće uslove, cele bundeve mogu da ostanu očuvane nedeljama, pa i nekoliko meseci.

Birajte čvrste bundeve i ne podižite ih za peteljku

Ukrasna bundeva Foto: Ivan Kmit / Alamy / Profimedia

Pri kupovini pregledajte celu bundevu, uključujući donju stranu koja je često zaklonjena. Kora treba da bude čvrsta, bez pukotina, nagnječenja i mekanih delova, dok peteljka mora da bude dobro pričvršćena i bez znakova truljenja. Plod koji je već oštećen teže će izdržati duže stajanje, bez obzira na kasniju negu.

Iako deluje kao zgodna ručka, peteljka nije namenjena nošenju. Ako se odlomi, na tom mestu ostaje oštećenje kroz koje mikroorganizmi lakše prodiru u plod. Zato bundevu podižite pridržavajući je odozdo.

Zašto ukrasne bundeve počinju da trunu?

Na površini bundeve mogu da se zadrže bakterije i spore plesni još dok raste na njivi. Toplota i vlaga pogoduju njihovom razvoju, dok zasecanje kore otvara put ka unutrašnjosti ploda. Zbog toga izrezbarene bundeve propadaju znatno brže od celih, a čišćenje površine može da uspori taj proces.

Ukrasna bundeva Foto: Svetlana_Cherruty / Alamy / Profimedia

Kako da očistite bundeve pre ukrašavanja

Pre nego što ih stavite na sto ili ispred vrata, operite ih vodom sa malo deterdženta za sudove. Mekanom krpom pažljivo uklonite zemlju i ostalu prljavštinu, pa ih isperite i dobro obrišite. Obratite pažnju i na udubljenja oko peteljke i donji deo ploda, kako na površini ne bi ostala vlaga.

Za dodatnu dezinfekciju iskoristite rastvor od jedne i po kašičice izbeljivača na približno 3,8 litara vode, nakon čega se bundeva ispira i suši. Ova preporuka odnosi se na pripremu plodova za dekoraciju. Nosite rukavice, pratite uputstvo proizvođača i ne mešajte ga sa deterdžentom, sirćetom ili drugim sredstvima za čišćenje.

Mesto na kojem stoje utiče na njihovu trajnost

Ukrasna bundeva Foto: oxana medvedeva / Alamy / Profimedia

Oprane bundeve neće dugo ostati lepe ako ih vratite na vlažno mesto. Za dekoraciju odaberite suvu, provetrenu poziciju, zaštićenu od kiše, mraza i direktnog sunca. Ako ih držite napolju, postavite ih na podlogu na kojoj se voda neće zadržavati.

U dobrim uslovima zdrave, cele bundeve mogu da potraju i nekoliko meseci, ali to nije zagarantovan rok. Njihovo stanje pri kupovini i uslovi čuvanja određuju koliko će dugo ostati čvrste i privlačne.

Kada je najbolje izrezbariti bundevu za Noć veštica?

Ukrasna bundeva Foto: Ronija Rieger / Alamy / Profimedia

Ako planirate da napravite bundevu sa izrezanim licem, sačekajte nekoliko dana pred Noć veštica. Kada se kora zaseče i unutrašnjost izdubi, plod počinje brže da gubi vlagu, pa ivice omekšavaju, a ukras postepeno gubi oblik.

Tanak sloj vazelina na mestima rezova može da uspori isušivanje. Za osvetljenje takve dekoracije koristite lampicu ili svećicu na baterije. I uz pažljivu pripremu, izrezbarena bundeva traje znatno kraće od cele - često počinje da se smežurava i propada za oko nedelju dana.

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