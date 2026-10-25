Rob Kardašijan i Kris Džener u poslednjoj sezoni serijala u Korak sa Kardašijanovima

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Nakon što je veći deo života proveo pod budnim okom javnosti, zahvaljujući slavnoj porodici, Rob Kardašijan je pre više od decenije odlučio da se povuče i počne da vodi znatno privatniji život.

Preduzetnik je u početku bio jedan od glavnih aktera popularnog rijaliti programa „U korak sa Kardašijanovima“, u kojem je nastupao zajedno sa majkom Kris Džener i sestrama Kim, Kloi i Kortni Kardašijan, kao i Kendal i Kajli Džener. Kada je emisija premijerno prikazana 2007. godine, Rob je imao samo 20 godina, a pred kamerama je često govorio o svom ljubavnom životu i pokušajima da izgradi karijeru.

Rob Kardašijan se vratio u poslednjoj sezoni U korak sa Kardašijanovima nakon glasina da je mrtav Foto: Hulu/Disney+ / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Međutim, sve se promenilo 2016. godine, kada se povukao iz emisije. Kasnije je odlučio da ne učestvuje ni u porodičnom rijalitiju „Kardašijanovi“, koji se emituje na platformi Hulu, jer se, kako je sam priznao, nije osećao prijatno u sopstvenoj koži.

„Ako se ne osećam prijatno u sopstvenoj koži, zašto bih želeo da stanem pred kamere, budem ranjiv i pustim ljude u svoj život? To nije ono što želim“, rekao je Kloi u epizodi njenog podkasta „Kloi u zemlji čuda“ iz jula 2025. godine.

U periodu kada je počeo da daje prednost privatnosti, Rob je dobio ćerku Drim sa bivšom verenicom Blejk Čajnom. Tokom godina često je na društvenim mrežama pokazivao koliko voli svoju naslednicu i koliko je ponosan na nju.

Istovremeno, postepeno je počeo ponovo da se pojavljuje na sopstvenim profilima, ali i na Instagram nalozima svojih sestara, uglavnom tokom rođendana, praznika i porodičnih proslava. Tako je 20. oktobra 2026. godine prisustvovao proslavi 46. rođendana svoje sestre Kim na Beverli Hilsu, gde se pojavio zajedno sa ostalim članovima porodice.

Najmlađe dete Kris Džener i jedini sin Roba Kardašijana starijeg

Rob je rođen 1987. godine kao najmlađe dete i jedini sin Kris Džener i Roberta Kardašijana starijeg. Njegovi roditelji bili su u braku od 1978. do 1991. godine, a osim njega dobili su i ćerke Kortni, Kim i Kloi.

Četvoro dece odraslo je u Los Anđelesu, gde su nastavili da žive i nakon razvoda roditelja. Kris se kasnije udala za Kejtlin Džener.

Rob je bio veoma blizak sa ocem, koji je preminuo 2003. godine. Kao i njegove sestre, i on ga se često priseća na društvenim mrežama.

„Srećan rođendan, tata! Hvala ti što si mi ostavio samo lepe uspomene na vreme koje smo proveli zajedno. Nedostaješ mi svakog dana. Mnogo te volim“, napisao je u februaru 2024. godine uz očevu fotografiju.

Kada je 2007. počelo emitovanje rijalitija „U korak sa Kardašijanovima“, Rob je imao 20 godina i tek je započinjao život pod reflektorima javnosti.

Sa Blejk Čajnom dobio ćerku Drim, a onda se povukao iz javnosti

Rob Kardašijan i Blek Čajna su bili vereni Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Rob je postao otac 10. novembra 2016. godine, kada je sa Blejk Čajnom dobio ćerku Drim Rene Kardašijan.

Par je počeo da se zabavlja u januaru iste godine, a verili su se već u aprilu. Ipak, njihova veza nije potrajala, pa su se rastali 2017. godine.

U septembru te godine bivši partneri dogovorili su se da zajednički starateljstvo nad ćerkom. Čajna je u avgustu 2025. godine za magazin Pipl opisala njihov odnos u vezi sa roditeljskim obavezama kao „sto odsto sjajan“.

„Roditeljima koji trenutno prolaze kroz težak period obećavam da će stvari postati bolje. Ako prolazite kroz borbu za starateljstvo ili nešto slično, mislim da je najvažnije da se drugi roditelj bavi svojim životom i ne meša se u vaš“, poručila je tada.

Rob često objavljuje fotografije i vesti o ćerki. U novembru 2025. godine proslavio je njen deveti rođendan i na Instagramu joj posvetio emotivnu poruku.

„Hvala ti što me svakog dana činiš ponosnim! Mnogo te volim!“, napisao je.

Nedugo nakon Driminog rođenja, u jeku raskida sa Čajnom, Rob se povukao iz javnosti. Njegova poslednja velika televizijska pojavljivanja 2016. godine bila su u porodičnom rijalitiju „U korak sa Kardašijanovima“ i njihovoj zajedničkoj emisiji „Rob i Čajna“.

U to vreme Rob i njegova porodica suočavali su se i sa tužbom za klevetu koju je podnela Čajna. Porodica Kardašijan-Džener dobila je taj sudski spor u maju 2022. godine. Bivši partneri su tada i javno iznosili međusobne optužbe na društvenim mrežama.

„Godinama se ne osećam dobro u svojoj koži“

Kloi je u julu 2023. godine u jednoj epizodi rijalitija „Kardašijanovi“ govorila o bratovom povlačenju i nagovestila da bi on jednog dana mogao da se vrati pred kamere.

„Mislim da bi se Rob vratio u emisiju. Često govori o tome, zaista. Ali znam da je prošao kroz mnogo toga na ličnom planu“, rekla je tada.

Rob Kardašijan Foto: XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia

Dve godine kasnije, Rob je i sam otvoreno govorio o razlozima zbog kojih izbegava javnost. U razgovoru sa Kloi u njenom podkastu u julu 2025. objasnio je da njegova odluka nema veze sa lošim odnosima sa sestrama, već isključivo sa njegovim ličnim osećanjima.

„Između nas definitivno nema ničeg lošeg“, rekao je, objašnjavajući zašto ne učestvuje u emisiji i ne prisustvuje javnim događajima.

„Ne želim da snimam i da sebe dovodim u situaciju u kojoj se ne osećam prijatno.“

Rob je priznao da već godinama nije zadovoljan sobom i da mu je sopstveni mir važniji od televizijske karijere.

„Neću se izlagati javnosti ako se ne osećam dobro u sopstvenoj koži. Godinama se tako osećam. Biram sopstvenu sreću i mir umesto da snimam za nekoga ko ne doprinosi mom privatnom životu“, objasnio je.

Ipak, ostavio je mogućnost da se jednog dana vrati rijalitiju, ali pod uslovom da atmosfera tokom snimanja bude pozitivna i prirodna.

Rob Kardašijan Foto: XPUSDLMZ / Backgrid UK / Profimedia

„Volim da budem sa svojom porodicom, tako da mi je to lepo. Nemam ništa protiv emisije. Razlog zbog kojeg ne učestvujem jeste to što volim da budem kod kuće i, kao što sam rekao, biram svoj mir i sreću“, dodao je.

Kloi mu je najveća podrška: „Mi smo jedno drugom zaštitnici“

Iako Rob izbegava javne događaje, njegov odnos sa sestrama ostao je blizak. Posebno je povezan sa Kloi, sa kojom živi u istoj ograđenoj stambenoj zajednici na Beverli Hilsu.

„Zovem ga Čarobnjak, po Čarobnjaku iz Oza, jer voli da bude iza zavese“, rekla je Kloi u svom podkastu u aprilu 2025. godine.

„Svi živimo u istoj ograđenoj zajednici, tako da je on odmah pored mene.“

Kloi je ranije govorila i o tome koliko razume bratovu potrebu da se skloni od očiju javnosti. U intervjuu za magazin „Basl“ u decembru 2024. priznala je da se sa njim povezuje na posebnom nivou.

„Duboko osećam ono što i on oseća, njegove borbe, želju da bude van očiju javnosti, osećaj da se ne uklapa ili da ga ljudi osuđuju zbog izgleda“, rekla je.

Dodala je da smatra kako su se u porodici prirodno formirali bliski parovi među decom.

Posle devet godina ponovo se pojavio u porodičnom rijalitiju

Iako se godinama držao po strani, Rob je počeo postepeno da se vraća u porodični život pred kamerama.

U junu 2023. godine ponovo se pojavio na Instagramu i objavio retku zajedničku fotografiju sa Kloi, kojoj je čestitao 39. rođendan.

Gotovo dve godine kasnije, pozirao je na porodičnoj fotografiji tokom proslave Uskrsa, zajedno sa majkom, sestrama, sestričinama, sestrićima i ćerkom Drim. Kim je objavila fotografiju na Instagramu, a na njoj se vidi Rob kako se osmehuje i drži ruku oko majke Kris.

U junu 2025. godine ponovo se našao na Kiminoj fotografiji, ovog puta tokom proslave rođendana njihove prijateljice La La Entoni.

Rob Kardašijan Foto: XPUSDLMZ / Backgrid UK / Profimedia

Godinu dana kasnije, pojavio se i na proslavi Kiminih 46. rođendana na Beverli Hilsu, zajedno sa sestrama i ostalim članovima porodice.

Ipak, njegov povratak nije se zaustavio samo na društvenim mrežama. Nakon devetogodišnje pauze, Rob se prvi put pojavio u rijalitiju „Kardašijanovi“ tokom premijere sedme sezone. Pridružio se porodici kako bi se oprostili od nekadašnjeg porodičnog doma.

Kris nije mogla da sakrije emocije i rekla je sinu koliko joj znači što je došao da ih podrži tokom tog važnog trenutka.

Kloi je u svom obraćanju pred kamerama ponovila da bi volela da se Rob vrati u emisiju, ali je istovremeno odbacila teorije da se njen brat krije od sveta i živi nesrećnim životom.

„Rob je dobro, živ je. Teorije zavere su potpuno podivljale. Jedna od glavnih je da živi kod mene, da se krije u našoj senci i da ne želimo da bude sa nama. On nije nesrećnik koji živi ispod mosta. Sa nama je sve u redu!“, poručila je.

Kim je priznala da joj nedostaje bratovo prisustvo u porodičnom rijalitiju, naročito zbog njegovog smisla za humor.

„Bilo bi sjajno kada bi se redovno vraćao u emisiju. To nam je cilj“, rekla je.

Ni Kortni nije krila koliko voli brata, ističući da su njih dvoje sličniji nego što mnogi misle.

„Rob i ja smo veoma slični u mnogo čemu. On je neverovatno nežan i najsmešnija osoba koju poznajem. Volim kada je sa nama“, rekla je.

Iako još nije jasno da li će Rob ponovo postati redovan učesnik porodičnog rijalitija, jedno je sigurno: posle godina provedenih daleko od reflektora, sve češće se pojavljuje uz svoje najbliže, ali i dalje nastoji da sačuva privatnost i živi pod sopstvenim uslovima.