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Bivši bubnjar britanskog hevi metal benda Saxon Najdžel Daram preminuo je u 61. godini, potvrdili su članovi grupe 24. oktobra. Uzrok smrti za sada nije javno saopšten.

Saxon se od muzičara oprostio putem društvenih mreža, gde su objavili emotivnu poruku.

- Veoma nas je rastužila vest o odlasku člana porodice Saxon, našeg bivšeg bubnjara Najdžela Darama. Šaljemo ljubav i misli njegovoj supruzi Loreti, ćerki Džemi, unucima i celoj porodici - naveli su iz benda.

Ko je bio Darem?

Daram je svirao bubnjeve u grupi Saxon od 1987. do 1988. godine, a učestvovao je i u snimanju njihovog albuma "Destiny", objavljenog 1988. godine.

Kasnije je nastupao sa grupom Son of a Bitch, koju su osnovali nekadašnji članovi Saxona Grejam Oliver i Stiv Doson. Bend je 1999. godine počeo da nastupa pod imenom Oliver/Doson Saxon, a Daram je u njemu svirao bubnjeve od 2000. do 2010. godine. Od 2013. do 2016. bio je član grupe Morpheus Rising.

Vest o njegovoj smrti dolazi nekoliko meseci nakon što se Daram našao u centru pažnje zbog lažne informacije o njegovoj smrti, koja se proširila internetom u aprilu ove godine.

Muzičar je tada lično reagovao na glasine i 14. jula se oglasio na Fejsbuku, gde je poručio:

- Ne znam kako je ovo počelo, ali mogu svima da garantujem da sam i dalje živ i da se dobro držim. Haha.

Sada je, međutim, bend Saxon potvrdio da je Daram preminuo, a od njega su se oprostili članovi grupe i brojni ljubitelji njihove muzike.