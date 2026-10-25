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Karin Notbom-Hili, rođena Nemica, skoro šest decenija je živela u Njujorku. Nakon smrti supruga Bilija 2021. godine, osim ličnog gubitka suočila se i sa praktičnim problemom: kirija joj je znatno porasla, zbog čega je morala da razmišlja o preseljenju. Ćerka Monik Maršal i njen suprug DeMil Halibarton ponudili su joj rešenje u svom domu u Los Anđelesu. Međutim, nisu imali dovoljno prostora da svi udobno žive pod istim krovom.

garaža pretvorena u dom Foto: Printscreen/Youtube/AARP

Imali su zato nešto drugo – garažu i dvorište u kojem je bilo moguće urediti poseban stambeni prostor. Tako je nastala ideja o takozvanoj „glam“ garaži, kako su je nazvali na američkom portalu AARP, koji se bavi temama važnim za starije osobe.

Foto: youtube/ AARP

U nešto manje od 28 kvadratnih metara trebalo je smestiti sve što je Karin, tada 84-godišnjakinji, bilo potrebno za svakodnevni život, a pritom izbeći osećaj skučenosti. Srećom, Monik i njen suprug DeMil u pomoć su pozvali svoje prijatelje i komšije, arhitekte Karmen Suero i Pjer De Anđelis, koji su prihvatili ovaj neobičan zadatak.

Samo preuređenje nije bilo jeftino: porodica je u projekat uložila oko 120.000 dolara, odnosno oko 107.250 evra. Radovi su trajali skoro godinu dana, a uključivali su i izgradnju novog krova i temelja kako bi prostor zadovoljio građevinske propise.

Foto: youtube/ AARP

Nekadašnja garaža tako je postala novi bakin dom ispunjen prirodnim svetlom. U njemu posebno mesto ima njena kolekcija gramofonskih ploča, a kuhinju, kako se može videti na fotografijama i snimcima, osvetljava krovni prozor.

Foto: youtube/ AARP

Svaki centimetar je pažljivo iskorišćen, a ulaz je premešten kako bi Karin imala više privatnosti. Posebna pažnja posvećena je kupatilu, prilagođenom sigurnijem i jednostavnijem korišćenju u starijem dobu. Usaglašene pločice i svetao, prozračan enterijer dodatno doprinose utisku doma koji je teško povezati sa njegovom nekadašnjom namenom.

(Kurir.rs/Blic)

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