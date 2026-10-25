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Rijaliti zvezda Kim Kardašijan oduševila je na crvenom tepihu u Rimu, gde je prisustvovala glamuroznoj večeri 21. izdanja Rimskog filmskog festivala.

Ukrala je svu pažnju na premijeri projekta „All’s Fair“, pojavivši se rame uz rame sa drugim slavnim ličnostima. Sara Polson, Kris Džener, Nisi Neš-Bets i Naomi Vots takođe su bile prisutne. Prestižni festival održava se u dvorani Auditorium Parco della Musica i pretvorio je italijansku prestonicu u glavno sastajalište filmskih zvezda, fotografa i novinara. Crveni tepih je još jednom prikazao Kim Kardašijan u najboljem mogućem svetlu.

Kim Kardašijan u Rimu na filmskom festivalu Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kardašijanka se pojavila u leopard izdanju koje je istaklo njene bujne obline po kojima je prepoznatljiva. Ona je imala veoma efektan defile crvenim tepihom te je ponovo uspela da sav fokus bude na njom. Ako nešto zna, to je da bude zvezda svih dešavanja.

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kim kardašijan Izvor: Instagram/kimkardashian