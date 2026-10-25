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Megan Markl je u poslednjem pismu koje je ikada poslala svom otuđenom ocu, Tomasu Marklu Starijem, navela da je upoznata sa optužbama za seksualno zlostavljanje dece koje su iznete protiv njega.

Kako je u subotu, 24. oktobra, objavio britanski list San, vojvotkinja od Saseksa poslala je pismo svom 82-godišnjem ocu u decembru 2025. godine, dok je bio hospitalizovan na Filipinima nakon amputacije noge zbog krvnog ugruška.

Prema pisanju ovog lista, Megan (45) je u pismu poručila ocu da mu nikada neće dozvoliti da upozna njeno dvoje dece i da će to biti poslednji put da od nje dobije bilo kakvu poruku.

Foto: Profimedia

Navodno ga je optužila da je seksualno zlostavljao decu, navodeći da zna da je zlostavljao devojčice i da su nadležni organi upoznati s njegovim ponašanjem.

Megan se pobrinula da otac lično primi pismo

Prema navodima Sana, vojvotkinja od Saseksa organizovala je da uprava bolnice dostavi pismo direktno do kreveta njenog oca. Osoblje je, navodno, trebalo da zatraži od njega da potpiše obrazac kojim potvrđuje da je primio pošiljku i da zabeleži trenutak kada ju je preuzeo.

Ove informacije pojavile su se u javnosti nakon što je objavljeno da je Tomas Markl Stariji pod istragom zbog sumnje da je posedovao materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece.

Prema pisanju Sana, do otkrića je prvi došao njegov sin Tomas Markl Mlađi, Meganin polubrat.

U očevom domu pronađene kutije sa uznemirujućim sadržajem

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Profimedia

Sumnjivi materijal navodno je pronađen u kući Tomasa Markla Starijeg u gradu Sebuu na Filipinima. Prema navodima britanskog lista, u četiri velike kutije nalazile su se stotine, ako ne i hiljade fotografija koje prikazuju seksualno zlostavljanje dece.

Tomas Mlađi je, navodno, pronašao i snimke na kojima su devojčice, za koje se veruje da nisu imale više od 10 ili 11 godina, prikazane u seksualnim radnjama. Među materijalima se, prema istim navodima, nalazio i petnaestominutni snimak nagih devojčica na starom mobilnom telefonu njegovog oca.

Tomas Mlađi je 10. jula prijavio ono što je pronašao, i to putem telefonske linije američkog Federalnog istražnog biroa (FBI), Nacionalnog centra za nestalu i eksploatisanu decu u SAD i policije savezne države Pensilvanije, u kojoj je njegov otac tada živeo.

„Od onoga što sam video prevrnuo mi se stomak. Sav taj materijal jednostavno mi je bio ostavljen, a ja nisam znao šta da radim“, izjavio je Tomas Mlađi za San.

„Odmah sam znao da je to krajnje nezakonito i da bih mogao dugo da završim u zatvoru ako ga se ne rešim. Osećao sam se izdano, besno i zgroženo. Shvatio sam da moram da ga prijavim“, dodao je.

Tomas Markl Stariji negira optužbe

Tomas Markl Stariji negirao je optužbe koje se odnose na navodno posedovanje materijala sa seksualnim zlostavljanjem dece. Svoje negiranje izneo je u izjavi koju je u petak, 23. oktobra, objavio Dejli mejl.

Megan je prethodno reagovala na optužbe u saopštenju dostavljenom magazinu Pipl, objavljenom 23. oktobra.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

„Duboko sam potresena vestima koje su izašle na videlo u poslednja 24 sata i moje misli su uz svu decu koja su možda bila povređena“, navela je vojvotkinja.

U istom saopštenju Megan je objasnila da je još 2018. godine pismo sa uznemirujućim navodima bilo poslato londonskoj Metropoliten policiji i njenom odeljenju za zaštitu članova kraljevske porodice i drugih ugroženih osoba.

„To pismo mi je kasnije prosleđeno. U njemu su iznete zabrinjavajuće i uznemirujuće optužbe protiv mog oca, a uverena sam da su one predmet istrage“, navela je Megan.

Ona je posebno istakla da njena odluka da prekine kontakt s ocem nije bila doneta bez razloga.

„Nadam se da sada može da se razume da je, uprkos iskrivljavanju činjenica u pojedinim medijima tokom godina, postojala samo jedna stvar zbog koje sam se udaljila od oca i odlučila da mu ne dozvolim kontakt s našom decom: da ih zaštitim“, poručila je.

Megan je za optužbe saznala nakon venčanja s princom Harijem

Magazin Pipl ranije je objavio da je Megan za pismo saznala nakon kraljevskog venčanja s princom Harijem u maju 2018. godine.

Megan i Hari danas imaju dvoje dece: sedmogodišnjeg sina, princa Arčija, i petogodišnju ćerku, princezu Lilibet.

Foto: ANCL / Backgrid UK / Profimedia

Tomas Markl Stariji nije prisustvovao njihovom venčanju, a Megan je deo puta do oltara ispratio tadašnji princ Čarls, današnji kralj Čarls III.

U vreme kada su se optužbe prvi put pojavile, one nisu bile potvrđene. Izvor upoznat sa situacijom ranije je rekao za Pipl da je Megan savetovano da ne govori javno o tim navodima jer bi to moglo da ugrozi eventualnu istragu.

Prema istom izvoru, vojvotkinja je bila zabrinuta i zbog mogućih pravnih posledica javnog ponavljanja optužbi koje nisu bile dokazane.