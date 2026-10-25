Slušaj vest

U Porto Montenegru u Tivtu u subotu veče održano je drugo izdanje dodele AFA nagrada (Adriatic Film & TV Awards). Nagradu za najbolji film osvojio je "Vetre, pričaj sa mnom", u režiji Stefana Đorđevića i produkciji Dragane Jovović. Film je nastao u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske. Stefan je odneo kući priznanja za najbolju režiju i debitanski film.

Stefan Djordjevic, Dragana Jovovic, film Vetre, pricaj sa mnom Foto Afa 2026.jpg
Stefan Đorđević i Dragana Jovović Foto: AFA promo


Noomi Rapace je najbolja glumica za ulogu u filmu "Majka Tereza" Teone Strugar Mitevske, dok je nagrada za najboljeg glavnog glumca pripala Andriji Kuzmanoviću za ulogu u filmu "Jugo Florida" Vladimira Tagića.


AFA nagradu za Zvezdu u usponu osvojio je Arif Jakup, za ulogu u filmu "DJ Ahmet" Georgija M. Unkovskog. AFA nagradu za najbolju režiju osvojio je Stefan Đorđević, za režiju filma "Vetre, pričaj sa mnom". AFA nagradu za najbolji scenario osvojila je Hana Jušić, za scenario filma "Bog neće pomoći". AFA nagradu za najbolji debitantski film osvojio je "Vetre, pričaj sa mnom" u režiji Stefana Đorđevića.

Arif Jakup - DJ Ahmet foto Afa 2026.jpg
Arif Jakup Foto: AFA promo


Najbolja TV serija je "Kotlina" (Bosna i Hercegovina) kreatora Amre Bakšić Čamo i Danisa Tanovića. Najbolja glavna glumica u TV seriji je Snežana Vidović za ulogu u "Kotlini". Najbolji glavni glumac u TV seriji je Feđa Štukan za ulogu u "Kotlini". Za takmičenje u ovoj kategoriji nije bila prijavljena "Tvrđava"

Ove godine po prvi put, prema odluci Upravnog odbora Filmske i TV Akademije Jadranske regije, čiji su članovi festivali osnivači Akademije: Sarajevo film festival, Zagreb film festival i Festival autorskog filma iz Beograda, dodeljena je i AFA nagrada za izuzetan uspeh u bioskopskoj distribuciji, odnosno najveći prihod ostvaren na bioskopskim blagajnama, a dobitnik nagrade je film "Svadba" Igora Šeregija.

Danis Tanovic, Amra Baksic Camo foto Afa 2026.jpg
Danis Tanović i Amra Bakšić Čamo Foto: AFA promo


O nominacijama i dobitnicima AFA nagrada odlučivalo je više od 800 članova Akademije, filmskih i televizijskih profesionalaca. Nagradama se odaje priznanje najznačajnijim regionalnim filmskim i televizijskim ostvarenjima.

Druga dodela AFA nagrada za najbolja regionalna dostignuća za film i TV serije održana je 23. i 24. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu u Crnoj Gori.

Ne propustiteKulturaPosle produciranja predstava došla je na red i serija "Ljuljaj me nežno": Tamara Krcunović o nagradama i sumnji u sebe kao glumicu
Tamara Krcunovic (2).jpg
KulturaTrijumf serije "Sablja" i sedma međunarodna nagrada: Producentkinja Snežana van Hauvelingen otkiva zašto nema nastavka i tajnu uspeha
Autori serije Sablja
Kultura"Nisam hteo da snimim film o ludaku, već o Rijeci" Ko je Igor Bezinović dobitnik čak tri AFA nagrade
Igor Bezinovic . Foto Sofija Milinkovic.jpg
KulturaZvezda serije "Sablja" prvi put u javnosti s verenicom: Prelepa brineta ukrala sve poglede na crvenom tepihu (FOTO)
0w9a1379.jpg

 Bonus video: O filmu "Dara iz Jasenovca"

03:18
SCENARISTA FILMA DARA IZ JASENOVCA OTKRILA: Iz Hrvatske su mi otvoreno pretili dranjem, silovanjem i klanjem! (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija