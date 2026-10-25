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U Porto Montenegru u Tivtu u subotu veče održano je drugo izdanje dodele AFA nagrada (Adriatic Film & TV Awards). Nagradu za najbolji film osvojio je "Vetre, pričaj sa mnom", u režiji Stefana Đorđevića i produkciji Dragane Jovović. Film je nastao u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske. Stefan je odneo kući priznanja za najbolju režiju i debitanski film.

Stefan Đorđević i Dragana Jovović Foto: AFA promo



Noomi Rapace je najbolja glumica za ulogu u filmu "Majka Tereza" Teone Strugar Mitevske, dok je nagrada za najboljeg glavnog glumca pripala Andriji Kuzmanoviću za ulogu u filmu "Jugo Florida" Vladimira Tagića.



AFA nagradu za Zvezdu u usponu osvojio je Arif Jakup, za ulogu u filmu "DJ Ahmet" Georgija M. Unkovskog. AFA nagradu za najbolju režiju osvojio je Stefan Đorđević, za režiju filma "Vetre, pričaj sa mnom". AFA nagradu za najbolji scenario osvojila je Hana Jušić, za scenario filma "Bog neće pomoći". AFA nagradu za najbolji debitantski film osvojio je "Vetre, pričaj sa mnom" u režiji Stefana Đorđevića.

Arif Jakup Foto: AFA promo



Najbolja TV serija je "Kotlina" (Bosna i Hercegovina) kreatora Amre Bakšić Čamo i Danisa Tanovića. Najbolja glavna glumica u TV seriji je Snežana Vidović za ulogu u "Kotlini". Najbolji glavni glumac u TV seriji je Feđa Štukan za ulogu u "Kotlini". Za takmičenje u ovoj kategoriji nije bila prijavljena "Tvrđava"



Ove godine po prvi put, prema odluci Upravnog odbora Filmske i TV Akademije Jadranske regije, čiji su članovi festivali osnivači Akademije: Sarajevo film festival, Zagreb film festival i Festival autorskog filma iz Beograda, dodeljena je i AFA nagrada za izuzetan uspeh u bioskopskoj distribuciji, odnosno najveći prihod ostvaren na bioskopskim blagajnama, a dobitnik nagrade je film "Svadba" Igora Šeregija.

Danis Tanović i Amra Bakšić Čamo Foto: AFA promo



O nominacijama i dobitnicima AFA nagrada odlučivalo je više od 800 članova Akademije, filmskih i televizijskih profesionalaca. Nagradama se odaje priznanje najznačajnijim regionalnim filmskim i televizijskim ostvarenjima.

Druga dodela AFA nagrada za najbolja regionalna dostignuća za film i TV serije održana je 23. i 24. oktobra u Porto Montenegru u Tivtu u Crnoj Gori.

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