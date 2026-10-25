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Neke svađe završe se zatvorenim vratima, a jedna je, prema lokalnoj legendi iz Sijetla, završena gradnjom čitave kuće. Doduše, toliko uske da na jednom kraju ima svega oko 1,4 metra, ali dovoljno velike da više od jednog veka privlači pažnju prolaznika i raspiruje priče o tome šta se dogodi kada neko odluči da poslednju reč prepusti arhitekturi.

U naselju Montlejk nalazi se neobična kuća iz 1925. godine, poznata po svom klinastom obliku i nadimku koji upućuje na inat i osvetu. Sa jedne strane izgleda kao sasvim običan, mali dom, dok pogled sa drugog kraja otkriva koliko je zapravo nesvakidašnja.

Ipak, podjednako zanimljiva kao njen izgled jeste priča o tome zašto je sagrađena.

Foto: Prinscreen/Youtube/Kirsten Dirksen

Posle razvoda ostao joj je komad zemlje koji je trebalo da bude beskoristan

Prema jednoj od najpoznatijih verzija lokalne priče, nakon razvoda muškarcu je pripala velika kuća, dok je njegovoj bivšoj supruzi ostao samo uzak deo zemljišta uz nju. Plac je delovao toliko nepogodno za gradnju da se nije očekivalo da će na njemu moći da napravi dom.

Ona je, međutim, navodno odlučila da upravo tu sagradi kuću, koja će bivšem suprugu zakloniti pogled.

Tako je komad zemlje koji je trebalo da bude gotovo neupotrebljiv postao prostor za sasvim upotrebljivu nekretninu, ali i poruka koju komšija teško može da ignoriše.

Foto: Prinscreen/Youtube/Kirsten Dirksen

Važno je, ipak, da priča o razvodu nije potvrđena kao nesporna istorijska činjenica. O nastanku ove kuće kruži više verzija, a druga njenu izgradnju povezuje sa sukobom među susedima zbog preniske ponude za zemljište. Ono što im je zajedničko jeste ideja da je neobična građevina nastala iz inata.

Na jednom kraju jedva 1,4 metra, a unutra pravi dom

Kuća nije svuda podjednako uska. Dok na najužem delu ima približno 1,4 metra, na najširem dostiže oko 4,6 metara, što objašnjava kako u njoj uopšte postoji prostor za svakodnevni život.

Na dva nivoa raspoređeno je ukupno oko 80 kvadratnih metara, sa kuhinjom, prostorom za boravak i spavanje i dva kupatila. Njen oblik zahteva pažljivo organizovan enterijer, ali iza neobične spoljašnjosti nalazi se funkcionalan dom.

Upravo taj spoj skučenosti i domišljatosti čini je zanimljivom i ljudima koji nemaju nikakvu nameru da žive u kući nalik trouglu. Svaki njen deo pokazuje koliko raspored može da promeni doživljaj prostora, posebno kada standardna rešenja jednostavno ne dolaze u obzir.

Tokom decenija menjala je vlasnike, a njena neobična prošlost postala je deo prepoznatljivosti naselja. U proleće 2025. godine oglašena je za 799.000 dolara, da bi potom bila prodata za 745.000 dolara.

Koja god verzija njenog nastanka bila tačna, rezultat je opstao čitav vek: mala kuća na neobičnom placu, u kojoj se živelo, koja se prodavala i o kojoj se i dalje priča. Za nekretninu koju je, prema legendi, trebalo da bude nemoguće sagraditi, sasvim pristojan ishod.

(Kurir.rs/Ona.rs)