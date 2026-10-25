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Kendis Svonpul u raskošnim kombinacijama na reviji Viktorijas sikret 2026

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Bivši igrač američkog fudbala Tom Brejdi (49) i manekenka Kendis Svonpul (38) su u ljubavnoj vezi, potvrđeno je za magazin Pipl.

Vest o njihovoj romansi prvi je objavio Ju-es vikli, a prema rečima izvora bliskog paru, njihova veza traje već nekoliko meseci.

„Već neko vreme se zabavljaju“, rekao je izvor za Pipl.

Tom Brejdi Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Kako je dodao, oboma odgovara to što žive u Majamiju, pa im je lako da provode vreme zajedno.

„Oboje žive u Majamiju, tako da im je veoma praktično. Provode mnogo vremena zajedno“, naveo je izvor.

Ni Brejdi ni Svonpulova zasad se nisu javno oglašavali povodom svoje veze. Njihovi predstavnici nisu odgovorili na zahtev magazina Pipl za komentar.

Posle razvoda od Žizel Bundšen povezivali su ga sa poznatim ženama

Tom Brejdi je od 2009. do 2022. godine bio u braku sa brazilskom manekenkom Žizel Bundšen (46). Bivši supružnici imaju dvoje dece – sina Bendžamina (16) i ćerku Vivijen (13).

Slavni sportista ima i sina Džona (19) iz prethodne veze sa glumicom Bridžit Mojnaham.

Žizel je u međuvremenu dobila i treće dete, sina kojeg je u februaru 2025. godine dobila sa suprugom Žoakimom Valenteom.

Foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Printskrin/Instagram

Nakon razvoda od Žizel, Brejdija su mediji povezivali sa nekoliko poznatih žena, među kojima su manekenka Irina Šajk, rijaliti zvezda Kim Kardašijan i influenserka Aleks Erl.

Kendis Svonpul iza sebe ima dugogodišnju vezu

Manekenka Kendis Svonpul prethodno je bila u vezi sa Hermanom Nikolijem, sa kojim je provela čak 14 godina.

Par se verio 2015. godine, ali su se tri godine kasnije razišli. Iz te veze imaju dva sina – Anakana (10) i Arijela (7).

1/11 Vidi galeriju Kendis Svonpul u raskošnim kombinacijama na reviji Viktorijas sikret 2026. Foto: Jojo Korsh/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Brejdi ranije govorio da nema mnogo vremena za privatni život

Početkom ove godine, Brejdi je za magazin Pipl govorio o svom privatnom životu, ali nije želeo mnogo da otkriva o ljubavnom statusu.

„Znate šta? Nemam mnogo vremena za privatni život, niti mnogo vremena za sebe, ali volim da radim i obožavam svoju decu“, izjavio je tada.

Dodao je da mu prija da bude zauzet i da nastoji da pronađe ispunjenje u svemu čime se bavi.

„Volim da budem aktivan i da se trudim da me ispunjavaju stvari koje radim. Zato radim na nekoliko zaista zanimljivih projekata i sarađujem sa sjajnim timovima ljudi koji rade veoma pozitivne stvari“, rekao je Brejdi.

Iako slavni sportista i manekenka još nisu javno potvrdili svoju romansu, izvori tvrde da sve više vremena provode zajedno, a činjenica da oboje žive u Majamiju navodno im dodatno olakšava da razvijaju svoju vezu.