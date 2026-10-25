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Irski glumac Lijam Makmahon, poznat po filmu "Glad" i seriji "Časna sestra ratnica", vraća se ulozi Sema Hardejkra u drugoj sezoni britanske porodične sage "Hardejkrovi", koja će se od 25. oktobra emitovati nedeljom u 20 časova na kanalu Epik drama.

Sem je nekad radio na dokovima u Jorkširu, borio se da prehrani porodicu i strepeo od svakog novog dana. Danas živi u raskošnoj kući, vodi uspešan posao i ima gotovo sve o čemu je nekada maštao. Ipak, u drugoj sezoni serije on otkriva da se život ne može zauvek držati pod kontrolom. Nad Britanijom se nadvija ekonomska kriza, njegov najstariji sin Džo želi da se dokaže u porodičnom poslu, a deca sve otvorenije pokazuju da ne nameravaju da žive prema roditeljskim pravilima.

Lijam Makmahon Foto: Banjyai Rights

Lijamov pristup junaku ove istorijske sage zanimljiv je i zato što u Semu ne vidi tipičnog viktorijanskog patrijarha, već čoveka čija snaga počiva na sposobnosti da poštuje suprugu, sasluša njeno mišljenje i prihvati da ne mora uvek da bude glavni.

Vaš junak je od siromašnog radnika postao bogat čovek. Da li je Sem danas srećniji nego što je bio na početku priče?

- Sem nikad nije bio čovek kojem je bogatstvo samo po sebi najvažnije. Potiče iz radničke klase i veoma se dobro oseća u tom svetu. Njegov san nije bio da postane neko važan u društvu, već da ima dobru, srećnu porodicu i da može da je izdržava. U tom smislu, on je već ostvario ono što je želeo. Novac mu je doneo sigurnost i nove mogućnosti, ali nije promenio ono što mu je najvažnije.

Dakle, za njega je porodica veći uspeh od bogatstva?

- Upravo tako. To je ključ njegovog karaktera. Sem je snažan čovek, ali njegova snaga nije u tome što pokušava da kontroliše sve oko sebe. Naprotiv, ume da se povuče i dopusti drugima da pronađu rešenje. Posebno je važno što Meri ima slobodu da bude ono što jeste, da donosi odluke i iznosi svoje mišljenje. Njih dvoje su partneri. Sem ne oseća da ga njena snaga na bilo koji način ugrožava.

Glumci iz serije "Hardejkrovi" Foto: © Playground Television UK 2 Ltd. 2026 Channel 5, Banjyai Rights

Takav odnos supružnika nije baš ono što publika očekuje od muškarca iz viktorijanskog doba.

- Meni je takođe to bilo zanimljivo kad sam upoznao lik. Navikli smo da u istorijskim dramama gledamo muškarce koji donose sve odluke, dok žene moraju da se prilagođavaju. Kod Sema i Meri odnos je drugačiji. Ona je veoma sposobna i praktična žena, a on to prepoznaje. Nema potrebu da joj dokazuje da je glavni. To je jedna od stvari koje njihov brak čine tako ubedljivim.

Semov odnos s najstarijim sinom Džoom postaje sve napetiji. Zašto je Semu toliko teško da mu prepusti odgovornost?

- Džo želi da se dokaže, ali još pokušava da pronađe sopstveni put. Sem, s druge strane, zna koliko je porodicu koštalo sve što imaju. Zato se njihova očekivanja razlikuju. Otac želi da zaštiti ono što je stvoreno, dok sin želi priliku da pokaže da može da uradi nešto samostalno. To je sukob koji nije ograničen na viktorijansko doba. Prepoznaje ga gotovo svaka porodica u kojoj roditelji i odrasla deca zajedno rade.

Da li se Sem plaši promena?

- Ne bih rekao. On je spreman da prihvati nove ideje ako veruje da će doneti nešto dobro njegovoj porodici. U tome se razlikuje od ljudi koji po svaku cenu pokušavaju da sačuvaju stari poredak. Sem je došao iz sveta u kojem ste morali da radite naporno da biste preživeli. Zato zna da se prilike ne smeju olako propuštati. Ali to ne znači da je svaka promena jednostavna ili bez rizika.

Scena iz serije "Hardejkrovi" Foto: Banjyai Rights

Jedna od posebnosti "Hardejkrovih" jeste što ne prikazuju siromašne ljude samo kroz patnju već i kroz humor, ljubav i zajedništvo. Koliko vam je to važno?

- Veoma je važno da se takve priče pričaju. Ljudi iz radničke klase imaju svoje ambicije, humor, ponos i dostojanstvo. Njihovi životi nisu sastavljeni samo od teškoća. U našoj seriji porodica prolazi kroz ozbiljne probleme, ali postoji i mnogo topline. Čak i kad se međusobno svađaju, osećate da su povezani i da im je stalo jedni do drugih.

Serija je smeštena u 19. vek, ali govori o problemima koji deluju veoma savremeno.

- To je jedna od prednosti ove priče. Porodice se i danas suočavaju s finansijskom nesigurnošću, pitanjima obrazovanja, ambicijama dece i pokušajima da pronađu ravnotežu između posla i privatnog života. Okolnosti su drugačije, ali emocije su veoma slične. Zato nije teško razumeti odluke koje ovi ljudi donose, čak i kad se s njima ne slažete.

Da li vam je draži Sem iz prve sezone, koji se borio za opstanak, ili ovaj novi, koji mora da nauči kako se živi s bogatstvom?

- Zanimljivo mi je što je to u suštini isti čovek, samo u drugačijim okolnostima. Njegove vrednosti ostale su iste, ali su problemi postali složeniji. Nekad je morao da brine kako će prehraniti porodicu, a sad razmišlja o poslovima, budućnosti dece i odgovornosti koju donosi bogatstvo. To glumcu pruža priliku da istraži kako se čovek menja, ali i šta u njemu ostaje isto.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)