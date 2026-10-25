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Televizijska zvezda Metju Pričard (53), koji se proslavio u kontroverznom rijalitiju Dirty Sanchez na MTV-ju godinama je živeo bludno. Međutim, posle tri decenije divljih žurki dotakao je samo dno. Umalo se ugušio sopstvenom povraćkom, a zatim doživeo potpuni psihički slom.

Danas već četiri godine ne pije alkohol niti uzima drogu i sanja o potpuno drugačijem životu.

Slava, alkohol i droga odveli su ga na ivicu ponora



Metju Pričard bio je jedno od najprepoznatljivijih lica emisije „Derti Sančez“, poznate po ekstremnim kaskaderskim poduhvatima, bolnim izazovima i prilično surovom humoru. Ovaj rijaliti mogao bi se uporediti sa američkim šou-programom „Džekes“ (Jackass), čija je zvezda glumac i kaskader Džoni Noksvil.

Ipak, sa sve većom popularnošću dolazile su i sve luđe žurke, a sa njima alkohol i droga. Pričard je kasnije otvoreno govorio o razlozima zbog kojih je upao u začarani krug zavisnosti.

„Jednostavno sam voleo da pijem i da se drogiram. Radio sam to zato što sam veoma stidljiva osoba i što mi je to pomagalo da izađem iz svoje ljušture“, priznao je.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Tokom pandemije pio je četiri flaše vina za jednu noć

Posebno težak period za njega bila je pandemija kovida 19, naročito tokom lokdauna, kada je bio potpuno usamljen.

Mogao je da popije čak četiri flaše vina za jednu noć, dok je svakog jutra uzimao velike količine morfijuma, diazepama i kodeina. Njegov život uključivao je i heroin, a psihičko zdravlje bilo mu je ozbiljno narušeno.

„Jedne noći umalo sam se ugušio sopstvenom povraćkom. Psihički sam bio potpuno na dnu. Najgora je bila anksioznost“, prisetio se Pričard.

Godine preterivanja ostavile su ozbiljne posledice, a on je sve teže uspevao da se izbori sa sopstvenim demonima.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Psihički slom promenio mu je život iz korena

Prekretnica se dogodila 6. oktobra 2022. godine, kada je doživeo psihički slom i odlučio da odmah prestane da pije i uzima drogu. Shvatio je da ga takav način života vodi samo u jednom pravcu – ka grobu.

Uz pomoć terapije, zdrave ishrane i redovnog vežbanja počeo je da gradi život iz početka. Svoje iskustvo odlučio je da iskoristi kako bi pomogao i drugima, pa je osnovao kompaniju „Derti helt“ (Dirty Health), usmerenu na podsticanje zdravijeg načina života.

Umesto noćnih provoda i opijanja, u njegovoj svakodnevici sada su važni fizička aktivnost, pravilna ishrana i briga o sopstvenom zdravlju.

Smrt voljenog psa zamalo ga je vratila alkoholu

Ipak, put oporavka nije uvek bio lak. U maju ove godine Pričarda je pogodio težak gubitak – uginuo je njegov voljeni pas Lemija, kojeg je smatrao jednim od najbližih prijatelja.

Priznao je da je tada bio veoma blizu toga da ponovo posegne za alkoholom, ali je uspeo da odoli iskušenju.

„Mogao sam ponovo da posegnem za flašom, ali nisam. Nikada nisam mislio da ću opet biti srećan, ali danas jesam“, rekao je.

Njegove reči svedoče o tome koliko oporavak može biti težak čak i nakon nekoliko godina apstinencije, ali i o tome da je moguće nastaviti dalje uprkos bolnim životnim udarcima.

Sa verenicom želi da se preseli u Grčku i živi od sopstvenog rada

Danas Metju Pričard ima sasvim drugačije snove. Zajedno sa verenicom Sjarom želi da se preseli u Grčku, gde bi uzgajao sopstvenu organsku hranu, vozio bicikl i što više vremena provodio u prirodi.

U njegovim planovima nalazi se i novi pas, kojem je već smislio ime – Ozi.

„Želim kuću u Grčkoj sa zemljištem na kojem ću uzgajati sopstvenu hranu i hodati bos, u odeći od organskog pamuka“, opisao je svoju viziju budućnosti.

Takav život potpuno se razlikuje od onog koji je vodio donedavno. Umesto buke, alkohola i neprekidnih žurki, sada priželjkuje mir, jednostavnost i život u skladu sa prirodom.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Četiri godine bez alkohola i droge proslavio sa pola litra vode

Pričard je 6. oktobra ove godine obeležio četiri godine bez alkohola i droge.

Nekada bi takvu priliku proslavio velikom količinom alkohola, a možda i drogom. Ovoga puta bilo mu je dovoljno pola litra vode.

Na pitanje kako se oseća nakon godina apstinencije, odgovorio je bez ulepšavanja i zadrške: „Prokleto sjajno!“

Čovek koji je nekada živeo na ivici samouništenja danas želi miran život, sopstveni komad zemlje i nove početke. Njegova priča pokazuje koliko daleko neko može da ode u samouništenju, ali i koliko se toga može promeniti kada odluči da potraži izlaz.