Slušaj vest

Sebastijan Rulji, glumac argentinskog porekla poznat po popularnim latinoameričkim telenovelama „Tereza“, „Rubi“ i „Ukradena ljubav“, pokrenuo je sudski postupak protiv bivše supruge, glumice i televizijske voditeljke Sesilije Galjano. On traži izmenu ranije postignutog sporazuma o izdržavanju njihovog sina Santijaga.

Kako prenosi „Pipl en Espanjol“, glumac se oglasio nakon što su u javnosti objavljene informacije o sporu, tvrdeći da su pojedini detalji predstavljeni tako da stvaraju pogrešnu sliku o njegovim namerama.

Foto: printscreen/instagram/sebastianrulli

Sin se školuje u Americi, a troškovi su se promenili

Prema Ruljijevim rečima, nakon razvoda je dogovoreno da svakog meseca izdvaja određenu sumu za sve potrebe sina, uključujući školovanje, hranu, zdravstvenu zaštitu, stanovanje, odeću i prevoz. Glumac tvrdi da je svoje obaveze redovno ispunjavao.

Međutim, situacija se promenila kada je Santijago otišao na školovanje u Sjedinjene Američke Države. Rulji navodi da sada direktno plaća troškove njegovog boravka i obrazovanja u Americi, dok istovremeno nastavlja da u Meksiku uplaćuje pun iznos predviđen ranijim sporazumom.

Zbog toga smatra da je potrebno prilagoditi postojeći dogovor novim okolnostima.

„Drugim rečima, mnoge iste stavke plaćam dvaput“, objasnio je glumac u izjavi za meksičke medije.

Foto: printscreen/youtube/ Tlnovelas

Tvrdi da ne želi da izbegne roditeljske obaveze

Rulji naglašava da zahtev za izmenu sporazuma ne znači da želi da izbegne obavezu izdržavanja sina. Kako objašnjava, cilj mu je da se izbegne preklapanje troškova i uspostavi finansijski dogovor koji odgovara trenutnoj situaciji.

Glumac ističe da Santijago najveći deo godine provodi u Sjedinjenim Američkim Državama, dok u Meksiko dolazi tokom školskih raspusta, kada vreme deli između roditelja.

Prema njegovim rečima, sporazum postignut u vreme razvoda zasnivao se na drugačijim životnim okolnostima, zbog čega smatra da je opravdano njegovo preispitivanje.

Rulji je poručio da dobrobit njegovog sina ostaje na prvom mestu, bez obzira na nesuglasice sa bivšom suprugom.

Foto: printscreen/youtube/ Tlnovelas

U braku bili tri godine, a sina dobili 2010.

Sebastijan Rulji i Sesilija Galjano venčali su se krajem 2008. godine, a njihov sin Santijago rođen je 2010. Par se razišao 2011. godine, nakon čega su dogovorene finansijske obaveze u vezi sa izdržavanjem deteta.

Prema pisanju meksičkih medija, aktuelni sudski postupak pokrenut je radi izmene postojećeg sporazuma, a ne radi potpunog ukidanja obaveze izdržavanja.

Pojedini mediji navode da glumac izdvaja značajan deo svojih prihoda za sina, ali tačan iznos mesečne obaveze nije zvanično potvrđen. Zbog toga za sada nije moguće pouzdano utvrditi kolika je suma novca predmet spora.

Sesilija Galjano izbegava detalje o sudskom sporu

Sesilija Galjano zasad nije želela detaljno da komentariše postupak pred novinarima.

U nedavnom obraćanju medijima govorila je o deci i njihovom obrazovanju, ali je izbegla direktan odgovor na pitanja o finansijskom sporu sa bivšim suprugom.

Za sada nema javno potvrđene konačne sudske odluke o Ruljijevom zahtevu.

Foto: Printscreen/Youtube

Kada se životne okolnosti promene, menja se i dogovor o izdržavanju?

Slučaj bivših supružnika otvorio je pitanje koje se ne odnosi samo na poznate ličnosti i roditelje sa visokim primanjima: šta se događa kada se nakon razvoda značajno promene okolnosti u kojima dete živi i školuje se?

Upravo na promeni životnih i finansijskih okolnosti Rulji zasniva svoj zahtev. O tome da li postoje opravdani razlozi za prilagođavanje ranije dogovorenih obaveza odlučivaće nadležni sud.

(Kurir.rs/Telegraf)