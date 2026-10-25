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Kuvanje vode je način da se u njoj smanji mikroplastika

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Naslage kamenca se hvataju za dno i na zidovima kuvala, a što je voda tvrđa, stvaraju se znatno brže. Glavni krivac u tim mineralnim naslagama jeste kalcijum karbonat. Na sreću, sastojak koji rešava ovaj problem jeste limunska kiselina.

Iako je mnogi znaju iz pripreme hrane i zimnice, ona je izuzetno delotvorna za uklanjanje mineralnih naslaga jer stupa u reakciju s kalcijum karbonatom i pomaže da se kamenac lakše otopi. Iza ovoga ne stoji lažna internetska priča, već čista hemijska reakcija koju preporučuju i sami proizvođači uređaja!

Čišćenje kuvala Foto: Profimedia

Kako pravilno očistiti kuvalo?

Pre čišćenja proverite upute konkretnog uređaja jer se koncentracija i vreme delovanja mogu razlikovati. Kod pojedinih uređaja proizvođači preporučuju rastvor od oko 50 grama limunske kiseline na jednu litru vode.

Kod tanjeg sloja kamenca rezultat je vidljiv već nakon nekoliko minuta, dok tvrdokorne naslage zahtevaju duže delovanje ili ponavljanje postupka.

Nakon tretmana rastvor izlijte, a kuvalo temeljito isperite čistom vodom. Zatim napunite kuvalo svežom vodom, prokuvajte je, bacite i ponovno isperite unutrašnjost.

Uklanjanje kamenca nije samo pitanje estetike. Deblji sloj mineralnih naslaga na delovima koji zagrevaju vodu otežava prenos toplote, zbog čega proizvođači savetuju periodično čišćenje.

(Kurir.rs/Žena)

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