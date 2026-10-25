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Hilari Daf zauvek je ostala upamćena kao zaštitno lice jedne bezbrižne ere kada je početkom dvehiljaditih zaludela planetu ulogom u seriji "Lizzie McGuire".

Nakon što nas je nedavno ponovo vratila u tinejdžerske dane najavom svoje velike povratničke turneje, Hilari je dokazala da je publika i dalje nostalgična i "gladna" njenih pesama.

Koleginica je optužila da je "zla mama"

Međutim, ovaj veliki povratak pod reflektore nije prošao bez drame. Turneji je prethodio pravi medijski skandal kada je koleginica iz mlađih dana Ešli Tisdejl, na mrežama optužila Hilari da je bila tipična "mean girl". Iako je nije imenovala, njeni pratioci su brzo sabrali dva i dva i shvatili da se radi o Hilari kada je spomenula "toksičnu grupu poznatih mama".

Cela priča postala je još burnija kada se u dramu umešao Hilarin suprug, Metju Koma, te uzvratio javnim prozivkama, dok je sama Hilari izjavila da se osećala iskorišćeno i povređeno zbog tih tvrdnji. Inače, Hilari je majka četvoro dece - ima sina Majka iz prvog braka i tri ćerke koje je dobila sa Metjuom.

Loš odnos sa sestrom



Celi slučaj dodatno je uzburkao strasti jer se u dramu uplela i njena rođena sestra, Hajli Daf. Iako su sestre Daf godinama važile za nerazdvojne i izuzetno bliske - još od zajedničkih muzičkih i glumačkih projekata s početka karijere, njihov odnos je proživljavao ozbiljne uspone i padove pod pritiskom javnosti, a da stvari nisu dobre bilo je jasno i kada je Hilari objavila album "Luck... or Something", na kom se nalazi pesma "We Don't Talk" u kojoj je jaso objasnila kako izgleda njihov odnos.

Hilari je u intervjuima izjavila da joj je trenutno najusamljeniji deo života to što sestra nije uz nju, ali da je proces pisanja te pesme bio način da isceli svoje rane i iznese svoju stranu priče, a ne da nekoga napadne.

Haos sa ocem i novcem

Nažalost, Hajli nije jedina iz porodice sa kojom Hilari ima zategut odnos. Najveći i najteži sukob je zapravo imala sa ocem, Robertom Bobom Dafom.

Hilari je bila na vrhuncu slave kada su se njeni roditelji razveli, a Robert je, kao ko-menadžer i staratelj nad njenom zaradom dok je bila maloletna, pokušao da zadrži i kontroliše milione dolara koje je mlada glumica zaradila.

Sukob je toliko eskalirao da je Bob Daf pretio da neće potpisati ključne poslovne ugovore za Hilari ako mu se ne isplati polovina njene zarade. Službenici suda su u jednom momentu tražili i njegovo hapšenje zbog odbijanja da preda uvid u Hilarine finansijske račune i kompenzacione fondove.

Hilarina majka krivac za loš odnos između sestara?



U isti mah, Hilarina majka, Suzan Daf, bila je ta koja je gurala obe ćerke u šou-biznis i upravljala njihovim karijerama. Mnogi biografi i mediji ističu da je dinamika u kojoj je cela porodica živela od Hilarinog rada stvorila nezdravu atmosferu u kojoj su finansije bile pomešane sa roditeljskom ljubavlju, što je trajno oštetilo odnose među svima njima.

Spominje se i da je njena sestra Hajli oduvek bila ljubomorna na njen uspeh i novac, a koliko glumica ima novca najbolje je pokazalo i da je svojevremeno zaboravila da ima preskupu tašnu sa detaljima od zlata.

Reč je o plavoj "birkinki" koja je procenjuje na preko 25.000 evra, a glumica se "pohvalila" na mrežama da ju je slučajno našla.

Birkin torba Hilari Daf Foto: Printscreen/Instagram/hilaryduff

"Kupila sam ovu 'devojku' pre skoro 20 godina u Parizu i odlučila da skinem prašinu sa nje i pustim je da ugleda svetlost dana za naš vikend odmor. Tako je slatka", napisala je Daf na Instagramu, što znači da je kupila torbu oko svog 16. rođendana kada je bila Diznijeva zvezda, čime je jasno koliko je zapravo glumica zarađivala.

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