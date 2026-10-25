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Veliki novčani horoskop za novembar. Astrolozi predviđaju da će naredni period doneti izobilje pojedinim pripadnicima Zodijaka. Ne propustite priliku.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovnovi će u novembru želeti da poboljšaju svoju finansijsku situaciju, ali će morati da pripaze na impulsivne kupovine. Nova poslovna prilika ili dodatni projekat mogli bi da im donesu više novca, a postoji mogućnost i da dobiju sumu koju već neko vreme očekuju. Najvažnije je da ne potroše odmah sve što zarade.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bikovi su, prema astrološkim prognozama, među najvećim finansijskim srećnicima u novembru. Posle perioda u kojem su morali pažljivo da planiraju svaki trošak, mogli bi da dočekaju povoljnije okolnosti. Za neke to može biti novac koji kasni, za druge povišica ili saradnja koja donosi dodatne prihode. Ovaj period mogao bi da im omogući da lakše izmire obaveze, smanje dugovanja i počnu da odvajaju novac sa strane. Ipak, važno je da novostečenu sigurnost ne ugroze nepotrebnim trošenjem.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Blizanci bi mogli da pronađu novi način da zarade novac, posebno ako odluče da iskoriste veštine koje su do sada zanemarivali. Dodatni posao ili zanimljiva poslovna saradnja mogli bi da poprave njihov budžet. Ipak, neplanirani izdaci mogu da im pokvare računicu, pa bi bilo dobro da pre svake veće kupovine dobro razmisle.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Rakovi će najviše pažnje posvetiti troškovima vezanim za dom i porodicu. Pojedini pripadnici ovog znaka mogli bi da vrate pozajmljeni novac ili dobiju finansijsku pomoć kada im bude potrebna. Na poslu bi njihov trud mogao da bude primećen i nagrađen. Ipak, trebalo bi da budu oprezni s dugoročnim finansijskim obavezama.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Lavovima novembar donosi priliku da se izbore za bolje uslove na poslu ili razmisle o pokretanju sopstvenog posla. Njihova ambicija mogla bi da se odrazi i na prihode, naročito ako se usude da zatraže veću platu ili prihvate odgovorniji zadatak, predviđa Kanald. Problem bi mogle da predstavljaju želja za luksuzom i kupovine kojima žele da se nagrade.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Device će tokom novembra imati priliku da uvedu više reda u svoje finansije. Pažljivijim planiranjem mogle bi da otkriju gde nepotrebno troše novac i kako da više uštede. Dodatna obaveza na poslu ili povremeni angažman mogli bi da im donesu neočekivani prihod, dok bi kraj meseca mogao da bude povoljan za ostvarivanje nekog dugoročnog finansijskog cilja.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vage bi mogle da dobiju dobre vesti u vezi sa ugovorom, poslovnom saradnjom ili novcem koji čekaju. Novembar im pruža priliku da svoje sposobnosti pretvore u dodatnu zaradu, posebno ako se bave poslom koji vole. Ipak, sezonska sniženja i primamljive ponude mogle bi da ih navedu na nepotrebne kupovine, pa bi trebalo da unapred odrede budžet.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Škorpije će želeti da povećaju prihode i postanu finansijski nezavisnije. Razgovor sa uticajnom osobom mogao bi da otvori vrata novoj saradnji ili poslovnoj prilici. Istovremeno, neke obaveze koje su dugo odlagale moraće da dođu na red. Dobar plan i spremnost da preuzmu odgovornost pomoći će im da lakše kontrolišu svoje finansije.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Strelčevi bi mogli više da troše na putovanja, nova iskustva i usavršavanje. Iako prihodi ne moraju značajno da se promene, rashodi bi mogli da porastu ako ne postave jasne granice. Dobra vest je da bi projekat započet ranije konačno mogao da donese prve rezultate, dok bi poslovna vest pred kraj meseca mogla da im otvori nove mogućnosti.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jarčevi će u novembru razmišljati o dugoročnoj sigurnosti. Mnogi će želeti da povećaju ušteđevinu, izmire obaveze ili naprave plan za naredne mesece. Zanimljiva poslovna ponuda mogla bi da nagovesti bolje prihode u budućnosti, ali će biti važno da pažljivo procene sve uslove pre nego što donesu odluku.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vodolije bi mogle da dožive prijatno finansijsko iznenađenje, naročito ako rade u kreativnim oblastima ili se bave samostalnim poslom. Ideja koju su dugo odlagale mogla bi da postane izvor dodatne zarade. Ipak, trebalo bi da budu oprezne s obećanjima o brzoj zaradi i da ne ulaze u rizične poslove bez dobre procene.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ribe će morati da posvete više pažnje raspoređivanju novca. Nepredviđeni troškovi mogli bi da im promene planove, ali uz dobru organizaciju moći će da pronađu rešenje. Pojedine Ribe mogle bi da dobiju ponudu za saradnju ili podršku bliske osobe, što bi im olakšalo da prebrode finansijski zahtevniji period.

Novembar bi, prema ovim astrološkim tumačenjima, mogao da bude mesec novih mogućnosti, ali i važnih odluka kada je novac u pitanju. Dok Bikovi imaju najviše razloga da se nadaju finansijskom olakšanju, ostali znakovi najviše bi mogli da dobiju pažljivim planiranjem i promišljenim potezima.