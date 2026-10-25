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Dugometražni igrani film "Saligia" reditelja Petra Ristovskog imaće domaću premijeru 30. novembra u beogradskoj MTS dvorani, dok u redovnu bioskopsku distribuciju širom Srbije ulazi 4. decembra, najavljeno je na današnjem susretu sa medijima.

Reč je o ostvarenju koje žanrovski kombinuje misteriju i fantastiku, pri čemu ga autor opisuje kao pionirski poduhvat koji je „bliži snolikoj bajci nego filmu naučne fantastike“. Sam naziv "Saligia" predstavlja akronim sastavljen od početnih slova sedam smrtnih grehova na latinskom jeziku (Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Ira, Acedia).

film Saligia Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES

Povodom najave premijere, na platou ispred MTS dvorane promotivno je postavljeno sedam skulptura koje simbolizuju likove iz filma.

"Film je začudan – slike i kadrovi su nešto što publika ne očekuje i što će ih zadiviti. Hteo bih da se zahvalim svim ovim ljudima što su verovali u priču, projekat, mene, i što smo uspeli da napravimo film kakav publika u Srbiji nije imala prilike da vidi na srpskom jeziku“, izjavio je Ristovski.

Rad na projektu trajao je punih pet godina, a čak 85 odsto materijala snimljeno je na arheološkom nalazištu Caričin grad. Produkciju su podržali Filmski centar Srbije i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, uz pomoć Opštine Lebane.

film Saligia Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES

Glumačku podelu čine Bojana Grabovac, Pavle Jerinić, Slobodan Boba Aleksić, Vladan Milić, Miloš Lalović, Danilo Lončarević, Natalija Živanović i Teodora Ristovski, koja je ujedno i autorka scenarija. Reditelj je naglasio da je saradnja sa ansamblom bila neponovljivo iskustvo koje je obeležilo čitav proces stvaranja.

film Saligia Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES