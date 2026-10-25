Slušaj vest

Glumac Erik Dejn, napoznatiji po ulozi Marka Slouna u seriji "Uvod u anatomiju" preminuo je u februaru ove godine od posledica izazvanih amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Uskoro će izaći njegovi memoari "My Book Of Days: A Memoir of Moments" u kojima je pisao o svojoj borbi sa zavisnošću i borbi sa ALS i odnosu sa suprugom Rebekom Gejhart.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/11 Vidi galeriju Preminuo glumac Erik Dejn Foto: Richard Foreman / Everett / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Prvi simptom bolesti primetio godinu dana pre dijagnoze

Kao što je napisao u memoarima, skoro godinu dana pre nego što mu je bolest dijagnostikovana, Erik Dejn je primetio neobičan simptom.

Naime, dok je večerao sa svojim ćerkama, primetio je da ima poteškoća sa korišćenjem pribora za jelo. U tom trenutku nije ni slutio da taj čudan osećaj označava početak njegove borbe sa bolešću motornih neurona za koju ne postoji lek.

Kako piše u odlomku iz knjige do kojeg je došao magazin People, glumac opisuje kako je jedna večera s decom bila trenutak kada se prvi put javila zabrinutost.

Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

- Jedem suši s decom i odjednom ne mogu da rukujem štapićima desnom rukom. Osećam trnce u šaci, a zatim mi trnu i prsti- rekao je on.

Erik Dejn je u početku posumnjao da se radi o nekom "čudnom problemu sa živcima", za koji je pretpostavio da bi mogao biti posledica "preteranog kucanja poruka".

Pokušao je to da zaboravi, ali se zastrašujući simptom vratio manje od mesec dana kasnije, i to u težem obliku.

- Tri nedelje kasnije, dešava se ponovo, samo gore. Uopšte ne mogu da držim štapiće za jelo- napisao je glumac u svojoj knjizi.

Erik Dejn Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Kada mu se to dogodilo i drugi put, krenuo je u devetomesečnu potragu za odgovorima, nakon čega je konačno dobio dijagnozu.

Supruga glumca Rebeka Gejhart rekla je za People da je glumac u početku oklevao da se uopšte upusti u priču o svojoj borbi sa zavisnošću, ali je sada zahvalna što je to učinio jer je njihovim ćerkama, Džordžiji (14) i Bili (16),(pružio priliku da upoznaju svog oca kao ljudsko biće.

Komplikovan odnos Erika Dejna sa suprugom Rebekom Gejhart

Podsetimo, par se venčao u oktobru 2004. godine, a razišli su se 2017. godine, ali su 2025. godine odustali od razvoda i to baš mesec dana pre nego što je glumac objavio da boluje od ALS-a.

Pogledajte u galeriji fotografije sa Rebekom Gejhert:

1/5 Vidi galeriju Erik Dejn i Rebeka Gejhart venčali su se 2004. godine u Las Vegasu, manje od godinu dana nakon što su se upoznali Foto: Chris DELMAS / Visual by Starface / imago stock&people / Profimedia, HNW / PictureLux / Profimedia, infusla-19 / INSTAR Images / Profimedia

- Ne idem nikuda - rekla je Rebeka suprugu kad je saznala za njegovu tešku dijagnozu, otkriva se u memoarima.

Kada je saznao za dijagnozu, Erik je pozvao suprugu i rekao joj je da je "ono čega su se plašili".

- Ne sećam se nijedne reči koju sam nakon toga izgovorio- rekao je on, dodajući da je Gejhart „glasno plakala s druge strane linije”.

- Od jecaja mi se telo treslo, a čuo sam njene reči koje su izvirale kroz suze Tu sam, borićemo se zajedno, ne idem nikuda- ispričao je on.

Glumac je u memoarima pisao da je odlučio da se bori zbog svojih ćerki.

Veliki deo memoara zauzima i krah njegovog braka sa Rebekom, za koji navodi da je, između ostalog, bio posledica njegove borbe sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.

- Moje radno vreme, komplikacije usled zavisnosti, periodi kada sam odsutan, kao i trenuci kada sam fizički prisutan, ali mentalno odsutan - sve to navodi kao razloge za raspad braka.

Erik Dejn i Rebeka Gejhart Foto: Jen Lowery / Shutterstock Editorial / Profimedia

To je sve Rebeku opterećivalo i gušilo. Na kraju su ostali bliski i zajedno brinuli o deci, išli na porodične odmore i provodili vreme zajedno.

Kako je u decembru 2025. godine Rebeka Gejhart napisala za portal The Cut, njena ljubav prema Eriku Dejnu više nije romantična, već „porodična”.

- Dugo smo imali zaista divan brak – bili smo u braku 15 godina – i dobili smo dve prelepe ćerke - napisala je ona.

Pogledajte u galeriji poslednje fotografije glumca:

1/5 Vidi galeriju Erik Dejn je bolovao od ALS - bolest nervnog sistema koja napada motorne neurone - nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini odgovorne za kontrolu voljnih pokreta mišića Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

- Ali, s druge strane, u našoj vezi je bilo mnogo haosa i ružnih stvari; nije bilo dobro. Razišli smo se, ali se nikada nismo zvanično razveli – bili smo na korak od toga, ali na kraju nismo. Već osam godina ne živimo u istom domu; on je izlazio sa drugim ženama, a i ja sam imala veze sa drugima.- rekla je ona i dodala da je to veoma složen odnos koji ljudima deluje zbunjujuće.

- Možda naša ljubav nije romantična, ali jeste porodična. Erik zna da ću mu uvek želeti sve najbolje i da ću se truditi da postupim ispravno prema njemu. A znam i da bi on učinio isto za mene.-

VIDEO: Nišlije opkolile Van Dama