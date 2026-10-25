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Bubuljicekoje se uporno pojavljuju na čelu, obrazima, bradi ili duž vilice mogu da budu više od prolaznog problema sa kožom. Ponekad su povezane sa hormonima, nekim proizvodima koje svakodnevno koristite ili navikama na koje uopšte ne obraćate pažnju. Iako se na društvenim mrežama često govori o tome da svaka zona lica odgovara određenom organu i otkriva stanje unutrašnjeg zdravlja, za takvu tvrdnju nema dovoljno naučnih dokaza. Ipak, mesto na kojem se bubuljice pojavljuju, njihov izgled i učestalost mogu da pomognu da prepoznamo šta ih izaziva.

Ako vam se čini da se bubuljice stalno vraćaju na isto mesto, obratite pažnju na sledeće moguće uzroke.

Bubuljice na čelu

Čelo je deo lica na kojem se koža često brže masti, zbog čega se tu često pojavljuju mitiseri i upaljene bubuljice. Međutim, ako su promene najizraženije uz liniju kose, problem mogu da budu i proizvodi za negu i stilizovanje kose. Ulja, balzami, gelovi i preparati za oblikovanje mogu da dospeju na kožu i doprinesu zapušavanju pora. Znojenje, nošenje kapa i trake za kosu koje zadržavaju vlagu takođe mogu da pogoršaju stanje. Ako se bubuljice pojavljuju upravo na ovom području, pokušajte da primetite da li se njihovo stanje menja kada promenite proizvode koje koristite.

Bubuljice na obrazu

Hormonalne bubuljice se najčešće javljaju kod žena i povezane su sa promenama nivoa hormona, naročito estrogena, progesterona i androgena. One često iskrsavaju pre menstruacije, tokom puberteta, trudnoće ili menopauze Foto: Profimedia

Ako vam bubuljice najčešće izlaze na obrazima, obratite pažnju na predmete i proizvode koji svakodnevno dolaze u dodir sa kožom. Mobilni telefon, četkice za šminku, sunđeri za puder, kao i jastučnice koje se ne menjaju redovno, mogu da zadrže masnoću, ostatke kozmetike i nečistoće. Trenje i pritisak mogu dodatno da iritiraju kožu, naročito ako je već sklona aknama. Ipak, bubuljice na obrazima ne znače automatski da imate problem sa varenjem, jetrom ili nekim drugim unutrašnjim organom. Mnogo je korisnije da posmatrate svakodnevne navike i način na koji koža reaguje na njih.

Bubuljice na nosu

Nos pripada T-zoni, području koje obuhvata i čelo, a na kojem su lojne žlezde često veoma aktivne. Zbog toga se na nosu lako pojavljuju mitiseri i druge promene nastale kada se pore zapuše viškom sebuma i mrtvim ćelijama kože. Ako uz mitisere primećujete i upaljene bubuljice, nemojte da pokušavate da ih uklanjate agresivnim pilingom ili čestim ceđenjem. Takve navike mogu da izazovu dodatnu iritaciju i ostave tragove. Umesto toga, važno je da izaberete odgovarajuću negu koja neće dodatno da optereti kožu.

Bubuljice duž vilice

Bubuljice koje se uporno pojavljuju na bradi i duž linije vilice često se povezuju sa hormonskim promenama, naročito kod odraslih žena. Ako primećujete da se pogoršavaju nekoliko dana pred menstruaciju, moguće je da hormonske oscilacije utiču na proizvodnju sebuma i razvoj upala. Takve promene mogu da budu duboke, bolne i da se ponavljaju na istim mestima. Ipak, sama lokacija bubuljica nije dovoljna da bi se zaključilo da postoji hormonski poremećaj. Ako su uporne, ostavljaju ožiljke ili se javljaju uz druge simptome, potražite savet dermatologa.

Bubuljice oko usana

Bubuljice oko usana Foto: Profimedia

Promene koje se pojavljuju oko usana mogu da budu povezane sa kozmetikom, balzamima za usne i drugim proizvodima koji dolaze u dodir sa okolnom kožom. Međutim, sitne crvene bubuljice oko usta ponekad su znak perioralnog dermatitisa, stanja koje može da liči na akne, ali zahteva drugačiji pristup lečenju. Posebno je važno da n e uvodite samoinicijativno kortikosteroidne kreme, jer one mogu da pogoršaju određene oblike ovog dermatitisa. Ako se promene šire, peku ili ne prolaze, najbolje je da ih pregleda dermatolog.

Šta ako se bubuljice stalno vraćaju?

Najkorisnije je da nekoliko nedelja pratite kada se promene pojavljuju, gde su najizraženije i da li se njihovo stanje menja nakon korišćenja određenog proizvoda ili u određenom periodu menstrualnog ciklusa. Birajte blagu kozmetiku, nežno čistite lice, redovno perite četkice za šminku i izbegavajte ceđenje bubuljica.

Ako su promene bolne, duboke, uporne ili ostavljaju ožiljke, dermatolog može da utvrdi da li je reč o aknama, iritaciji, dermatitisu ili nekom drugom problemu i preporuči odgovarajuću terapiju.

VIDEO: Ceđenje bubuljica