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Soda bikarbona jedan je od najčešćih sastojaka u domaćinstvu, a mnogi je koriste za uklanjanje neprijatnih mirisa, čišćenje kuhinje i osvežavanje različitih površina. Ipak, iako je korisna u brojnim situacijama, nije idealno rešenje za svaki materijal. Njena blaga abrazivna svojstva mogu da ostave ogrebotine, dok nepravilna primena može da ošteti osetljive završne slojeve.

Aluminijum: Dugotrajno izlaganje može promeniti izgled metala

Soda bikarbona često se koristi za čišćenje posuđa, ali aluminijum zahteva poseban oprez. Dugotrajno trljanje pastom od sode može da promeni izgled površine, ostavi tragove i umanji njen sjaj.

Soda Bikarbona Foto: Profimedia

Ako želite da očistite aluminijumski lonac ili tiganj, bolje je da počnete toplom vodom i deterdžentom za sudove. Za tvrdokorne ostatke hrane ostavite posudu da se natopi, a zatim koristite mekan sunđer.

Staklokeramička ploča: Izbegavajte grubo trljanje

Staklokeramičke ploče na šporetima deluju čvrsto, ali zahtevaju pažljivo održavanje. Iako je soda relativno blaga, trljanje suvog praha ili guste paste uz pritisak može da ostavi tragove i doprinese oštećenju površine, naročito ako se ispod sunđera nalaze čestice hrane.

Za čišćenje je najbolje koristiti sredstvo namenjeno staklokeramičkim pločama i mekanu krpu. Ako je hrana zagorela, sačekajte da se ploča ohladi i upotrebite odgovarajući strugač prema uputstvu proizvođača.

Mermer i prirodni kamen: Kiseline su veći problem, ali oprez je neophodan

Mermer i pojedine vrste prirodnog kamena osetljivi su na kiseline, zbog čega sirće i limunov sok nisu dobar izbor za njihovo čišćenje. Soda bikarbona je manje kisela i ponekad se koristi u posebnim postupcima održavanja, ali njena abrazivna svojstva i nepravilna primena mogu da utiču na poliranu površinu.

Mermerne površine Foto: Shutterstock

Za svakodnevno čišćenje mermernih ploča i podova koristite sredstvo sa odgovarajućom pH vrednošću, namenjeno prirodnom kamenu, i meku krpu. Ako niste sigurni kako će materijal reagovati, prvo proverite preporuke proizvođača na neupadljivom mestu.

Drvo sa lakiranom ili sjajnom završnom obradom: Može izgubiti sjaj

Drveni stolovi, kuhinjski elementi i komode često imaju zaštitni sloj koji im daje glatku i sjajnu površinu. Trljanje sodom bikarbonom može da izgrebe ili zamuti taj sloj, posebno ako se koristi uz jak pritisak.

Za održavanje je obično dovoljna meka, blago navlažena krpa i sredstvo koje je namenjeno konkretnom tipu završne obrade. Izbegavajte prekomerno kvašenje drveta i grube sunđere.

Zlatni i posrebreni predmeti: Ne rizikujte oštećenje premaza

Soda bikarbona ponekad se preporučuje kao kućno sredstvo za čišćenje nakita, ali nije bezbedan izbor za svaki komad. Trljanje može da ošteti pozlatu, posrebreni sloj i pojedine dekorativne završne obrade.

Poseban oprez potreban je kod bisera, opala, tirkiza i drugog osetljivog kamenja. Umesto kućnih recepata, koristite sredstvo koje odgovara vrsti nakita ili se posavetujte sa juvelirom.

Kako pravilno obrisati prašinu sa televizora Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Ekrani televizora, telefona i računara: Soda nije odgovarajuće sredstvo

Ekrani imaju osetljive površinske premaze koji mogu da se oštete abrazivnim sredstvima. Soda bikarbona zato nije dobar izbor za čišćenje telefona, televizora, monitora ili tableta.

Uređaj prvo isključite, a zatim ekran nežno prebrišite čistom mikrofiber krpom. Ako je potrebno dodatno čišćenje, pratite uputstvo proizvođača i koristite sredstvo namenjeno toj vrsti ekrana.

(Kurir.rs/Najžena)

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