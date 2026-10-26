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Dobra proja jedan je od onih domaćih specijaliteta kojima je teško odoleti. Iako je nekada pravljena isključivo od kukuruznog brašna, soli i vode, današnje domaćice često u testo dodaju jogurt, jaja, sir i kajmak. Ovako spremljena proja može da bude kompletan obrok.

Ipak, nije svaka proja jednako ukusna: nekad je previše suva, mrvi se pri sečenju ili već nakon nekoliko sati izgubi mekoću. Zato pravi recept podrazumeva pažljivo odabrane sastojke i njihov dobar odnos, a jedan jednostavan trik može da napravi veliku razliku. Punomasni sir i kajmak daju joj bogatiji ukus i doprinose sočnoj teksturi zbog koje se traži parče više. Ova domaća proja jednostavno se priprema, ne zahteva mnogo vremena, a odlična je za doručak, večeru ili kao prilog uz jogurt i kiselo mleko.

Recept za sočnu proju

Sastojci:

300 g kukuruznog brašna

150 g pšeničnog brašna

3 jajeta

250 g punomasnog belog sira

100 g kajmaka

200 ml jogurta

100 ml kisele vode

100 ml ulja

1 prašak za pecivo

soli po ukusu

malo ulja ili masti za podmazivanje pleha

Proja Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Priprema:

Umutite jaja, pa dodajte jogurt, kiselu vodu i ulje, pa sve dobro promešajte kako bi se sastojci sjedinili. Kajmak i sir usitnite pomoću viljuške, pa ih dodaje u smesu i lagano promešajte.

U drugoj posudi sjedinite kukuruzno i pšenično brašno sa praškom za pecivo, pa ih postepeno dodajte u pripremljene tečne sastojke. Mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu i posolite je po ukusu.

Podmažite pleh, sipajte smesu za proju i stavite u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni. Pecite oko 30 do 40 minuta, odnosno dok proja ne dobije zlatnosmeđu koricu, a sredina se ne ispeče. Kad je gotova, izvadite proju iz rerne i ostavite je da "odmori" desetak minuta pre sečenja. Tako će se lakše vaditi iz pleha, a unutrašnjost će ostati mekana i sočna.

(Kurir.rs/Žena)

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