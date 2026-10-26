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Dnevni horoskop za 26. oktobar, donosi priliku da usporite, sagledate svoje prioritete i posvetite se ljudima i stvarima koje vam zaista znače. Nekim znacima dan će biti ispunjen emocijama i razgovorima, dok će drugi razmišljati o poslu, novcu i planovima za narednu sedmicu. Pročitajte šta zvezde poručuju vašem znaku.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan u kojem ćete želeti da završite sve ono što ste odlagali, ali nemojte dozvoliti da vas nestrpljenje odvede u nepotrebne rasprave. U ljubavi ćete želeti jasne odgovore, a iskren razgovor mogao bi da razreši nedoumicu koja vas već neko vreme muči. Slobodni Ovnovi mogli bi da privuku pažnju osobe koja im se dopada, i to sasvim spontano. Posvetite više vremena odmoru i izbegavajte da preuzimate tuđe obaveze.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nedelja vam donosi potrebu za mirom, sigurnošću i prijatnom atmosferom. U ljubavi ćete želeti da budete okruženi osobama kojima verujete, a partner bi mogao da vas obraduje lepim gestom. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa nekim ko im je nekada mnogo značio. Kada je reč o novcu, razmislite o planovima za naredni period i izbegavajte impulsivne kupovine. Prijaće vam boravak u prirodi i druženje sa porodicom.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša radoznalost biće naglašena, pa biste mogli da provedete dan u razgovorima, dopisivanju i planiranju novih aktivnosti. Jedna neočekivana poruka mogla bi da vam popravi raspoloženje. Zauzeti Blizanci trebalo bi da obrate pažnju na partnerove potrebe i da ne izbegavaju razgovore o važnim temama. Slobodni bi mogli da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja ili društvenih mreža. Ne rasipajte energiju na previše stvari odjednom.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije će danas biti u prvom planu, a potreba za bliskošću i razumevanjem biće izraženija nego inače. Ako ste u vezi, provedite više vremena sa partnerom i ne očekujte da druga strana sama pogodi šta vam je potrebno. Slobodni Rakovi mogli bi da se sete stare ljubavi, ali pre nego što napravite prvi korak, razmislite o tome šta zaista želite. Dan je povoljan za porodična okupljanja, sređivanje doma i aktivnosti koje vam vraćaju unutrašnji mir.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan u kojem ćete želeti da zablistate, ali ćete shvatiti da ne morate uvek biti u centru pažnje da biste se osećali vredno. U ljubavi vas očekuju zanimljivi razgovori, a partner bi mogao da vam pokaže koliko mu je stalo do vas. Slobodni Lavovi mogli bi da dobiju pažnju osobe od koje to nisu očekivali. Kada je reč o poslu i novcu, razmišljajte dugoročno i ne donosite odluke samo zato što želite brze rezultate. Veče provedite uz aktivnosti koje vas raduju.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete želeti da sredite misli, obaveze i planove za narednu sedmicu. Ipak, nemojte sebi nametati previše zadataka jer vam je potreban i odmor. U ljubavi je pravi trenutak da otvoreno razgovarate o onome što vas muči. Zauzete Device mogle bi da pronađu rešenje za nesporazum, dok slobodne mogu privući osobu koja ceni njihovu iskrenost i pouzdanost. Obratite pažnju na troškove i izbegavajte nepotrebne kupovine. Prijalo bi vam da deo dana posvetite sebi.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša potreba za skladom i lepim odnosima danas će biti posebno izražena. Moguće je da ćete morati da donesete odluku koju već neko vreme odlažete, naročito kada je reč o ljubavi. Ako ste u vezi, pokušajte da pronađete ravnotežu između svojih želja i partnerovih očekivanja. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju nekoga ko će ih privući šarmom i načinom razmišljanja. Finansijski, budite oprezni sa troškovima koji su povezani sa zadovoljstvima i luksuzom. Ne morate svima da udovoljite da biste sačuvali mir.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Intuicija će vam biti naglašena, pa biste mogli da primetite ono što drugima promiče. Ipak, nemojte donositi zaključke bez dovoljno informacija, posebno ako je reč o osobi do koje vam je stalo. Zauzete Škorpije trebalo bi da izbegavaju ljubomoru i potrebu da kontrolišu partnera. Slobodne bi mogle da obnove komunikaciju sa osobom koja u njima budi snažne emocije. Na poslovnom planu razmišljajte o svojim dugoročnim ciljevima, ali nemojte žuriti sa odlukama. Pronađite način da se oslobodite nagomilane napetosti.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Želećete promenu, kretanje i više slobode nego inače. Iako je pred vama dan koji može biti ispunjen zanimljivim idejama, nemojte obećavati više nego što možete da ispunite. U ljubavi će vam prijati spontanost, a partner bi mogao da vas iznenadi predlogom za zajedničku aktivnost. Slobodni Strelčevi mogli bi da započnu komunikaciju sa osobom koja živi drugačije ili ima sasvim drugačije poglede na život. Kada je reč o novcu, izbegavajte neplanirane troškove. Malo odmora pomoći će vam da jasnije sagledate svoje prioritete.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete razmišljati o odgovornostima, obavezama i ciljevima koje želite da ostvarite u narednom periodu. Iako volite da imate kontrolu nad situacijom, pokušajte da ne planirate baš svaki detalj. U ljubavi je važno da pokažete osećanja, a ne samo da ih podrazumevate. Zauzeti Jarčevi mogli bi da razgovaraju sa partnerom o zajedničkoj budućnosti, dok slobodni mogu primetiti osobu koja im uliva poverenje. Finansijska pitanja zahtevaju razuman pristup, ali nema potrebe da unapred brinete o svemu. Dopustite sebi malo opuštanja.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pred vama je dan u kojem biste mogli da preispitate neke odnose i shvatite ko vam zaista pruža podršku. Nećete imati mnogo strpljenja za površne razgovore, pa ćete radije birati društvo ljudi sa kojima možete da budete potpuno iskreni. U ljubavi vas očekuje prilika za važan razgovor, ali izbegavajte nagle reakcije. Slobodne Vodolije mogle bi da upoznaju nekoga ko će ih privući originalnošću. Na poslovnom planu zapišite ideje koje vam budu padale na pamet jer bi neke od njih mogle da postanu značajne u narednim nedeljama. Ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša osećajnost i mašta danas će biti izražene, ali je važno da razlikujete intuiciju od straha. Ako vas nešto muči u ljubavi, otvoren razgovor mogao bi da vam donese olakšanje. Zauzete Ribe trebalo bi da izbegavaju povlačenje u sebe, dok slobodne mogu da dožive prijatan susret ili dobiju poruku koja će im ulepšati dan. Na finansijskom planu budite oprezni i ne pristajte na nešto što vam nije sasvim jasno. Dan je pogodan za kreativne aktivnosti, šetnju i druženje sa ljudima uz koje se osećate prihvaćeno.