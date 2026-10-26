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Kada je Kensingtonska palata 17. januara 2024. objavila da je Kejt Midlton operisana, pažnju su posebno privukle dve informacije: očekivani boravak u bolnici od deset do 14 dana i višemesečna pauza od javnih obaveza. Saopštenje je potvrdilo da je zahvat bio uspešan, ali razlog operacije nije otkriven, u skladu sa princezinom željom da medicinski podaci ostanu privatni.

Foto: Printscreen Instagram

U nedeljama koje su usledile, njeno odsustvo iz javnosti pratila su brojna pitanja i sve intenzivnija nagađanja na društvenim mrežama. Važan deo priče javnost je saznala 22. marta iste godine, kada je princeza od Velsa saopštila da su analize posle operacije pokazale prisustvo raka i da je započela hemioterapiju.

Operacija je već bila obavljena kada je vest objavljena

Foto: Printscreen/Instagram

Prvo saopštenje nije bilo najava predstojeće operacije. Palata je navela da je Kejt prethodnog dana primljena u bolnicu zbog planiranog zahvata u predelu abdomena i da je operacija uspešno završena. Očekivalo se da posle bolničkog lečenja oporavak nastavi kod kuće, dok povratak javnim dužnostima, prema tadašnjim savetima lekara, nije bio verovatan pre završetka Uskrsa.

Pogledajte u galeriji porodične fotografije para:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam sa decom na Uskrs Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

U istom obraćanju objašnjeno je da princeza želi da sačuva što normalniju svakodnevicu svoje dece. Palata je najavila da će nove informacije objavljivati kada bude značajnih promena, a Kejt se izvinila zbog odlaganja planiranih angažmana.

Zašto su dve nedelje u bolnici izazvale toliko pitanja?

Najava dužeg bolničkog oporavka privukla je veliku pažnju, naročito zato što nije bilo poznato o kakvom je zahvatu reč. Međutim, bez podatka o vrsti operacije nije bilo osnova da se njen slučaj poredi sa jednostavnijim intervencijama niti da se iz trajanja hospitalizacije izvodi zaključak o dijagnozi.

Kejt je bolnicu napustila 29. januara 2024. i vratila se u Vindzor. Kensingtonska palata tada je saopštila da dobro napreduje i da će oporavak nastaviti kod kuće, uz zahvalnost medicinskom timu koji je brinuo o njoj. ITV News

Odsustvo iz javnosti pratila su nagađanja

Pogledajte u galeriji privatne fotografije para:

1/6 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam - do sad neviđene fotografije Foto: The Prince and Princess of Wales / Ferrari / Profimedia

Pauza od kraljevskih dužnosti dodatno je pojačala interesovanje za princezino stanje. U nedostatku detaljnijih informacija, društvenim mrežama širila su se različita tumačenja njenog odsustva, iako javnost nije imala uvid u medicinske nalaze. Vremenom su se pitanja o oporavku pretvorila i u neutemeljene teorije o tome šta se dešava iza zidova palate.

Istovremeno je i princ Vilijam prilagodio raspored. Odložio je deo obaveza kako bi bio uz suprugu i njihovo troje dece tokom njenog boravka u bolnici i početnog oporavka kod kuće. ITV News

Kejt je u martu otkrila šta su pokazale analize

Princeza se 22. marta 2024. obratila javnosti video-porukom i objasnila da se u vreme operacije verovalo da njeno stanje nije kancerogeno. Naknadne analize, međutim, pokazale su prisustvo raka, zbog čega joj je medicinski tim preporučio preventivnu hemioterapiju.

Foto: Will Warr/Kensington Palace / PA Images / Profimedia

Govorila je i o tome koliko je vest pogodila porodicu. Njoj i Vilijamu bilo je potrebno vreme da sve objasne Džordžu, Šarlot i Luju na način primeren njihovom uzrastu i da ih umire.

Kasnije je saopštila da je u remisiji

U septembru 2024. Kejt je objavila da je završila hemioterapiju, uz poruku da će oporavak potrajati. Potom je 14. januara 2025, nakon posete bolnici Rojal Marsden, u kojoj se lečila, saopštila da je u remisiji i da ostaje usredsređena na oporavak.

Video: Pogledajte u galeriji kako je Kejt Midlton izgledala u mladosti