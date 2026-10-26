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Na upravo završenom 18. Međunarodnom festivalu glumca ZAPLET Riviera Obilićevo, u organizaciji Gradskog pozorišta JAZAVAC, iz Banjaluke, predstava ZAŠTO SE SMEJE? autorski projekat u režiji Đorđa Nešovića, osvojila je pet nagrada.

Stručni žiri festivala radio je u sastavu, glumac Željko Stjepanović, glumica Ana Anđelić i dramaturškinja Jelena Medić.

Žiri je doneo sledeće odluke:

Predstava Zašto se smeje Foto: Aleksandar Čavić

- Za najbolju predstavu ovogodišnjeg festivala Zaplet stručni žiri odabrao je predstavu koja najsveobuhvatnije koristi mogućnosti pozorišnog jezika u izgradnji izazovnog porodičnog svijeta. Snagom zajedništva ansambla, koji na sceni stvara rijedak osjećaj ljubavi, predstava nas navodi na prihvatanje različitosti i stimuliše na pitanje ko bismo i sami bili ako bi nam bilo dozvoljeno da se nikada i ni za koga ne pretvaramo. Najbolja predstava je autorski projekat Đorđa Nešovića u izvedbi Narodnog pozorišta Sombor: Zašto se smeje?

-Najbolja mlada glumica, po odluci žirija, je glumica koja hrabro i drsko u sebi pronalazi punu snagu da iznese najmračnije misli svog karaktera. U kratkoj glumačkoj epizodi uspjeva publici da dočara transformaciju od mladalačke majčinske radosti do tereta bezizlaza u kom se povremeno priželjkuje i vlastita smrt i smrt autističnog djeteta. Za ulogu majke u predstavi „Zašto se smeje?“ Narodnog pozorišta iz Sombora, žiri nagrađuje Anu Rudakijević.

predstava Zasto se smeje Foto: Aleksandar Čavić



- Nagrada za Najboljeg mladog glumca odlukom žirija pripada glumačkom paru koji snažnom partnerskom igrom publiku uvodi u svijet likova koji nisu u mogućnosti verbalno da komuniciraju. Bravura jednog koji je u međuprostoru između neba i zemlje, ukorenjena je u bezuslovnoj ljubavi drugog na čijim leđima je s lakoćom nošena, baš kao i u realnom bratskom odnosu porodica koje uspijevaju izazove autizmom da prevaziđu ljubavlju. Nagrada pripada Milošu Laziću i Aleksandru Ristoskom za uloge Filipa i Saše u predstavi „Zašto se smeje?“ Narodnog pozorišta Sombor.

Predstava Zašto se smeje Foto: Aleksandar Čavić



Nagrada publike za najbolju predstavu pripala je predstavi „Zašto se smeje?“.