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Šetajući obalom u potrazi za otpadom, ekološki aktivista Džon Koterman u mulju priobalja Nju Džersija naišao je na staru staklenu flašu, u kojoj se nalazilo parče požutelog papira načeto vlagom i vremenom. Koterman, koji godinama vodi neprofitnu organizaciju posvećenu čišćenju i očuvanju prirode, ubrzo je shvatio da u rukama drži poruku napisanu još 20. avgusta 1973. godine.

Poruka u flaši iz 1973. vratila se posle pola veka Foto: Profimedia

Nakon što je magazin "People" objavio detalje ovog pronalaska, neverovatna priča o dečjoj mašti i poruci koja je preživela pola veka privukla je pažnju svetske javnosti.

Dramatični scenario

Sve je počelo pre više od pet decenija u Oušen Sitiju, kada je majka poslala svoje dve ćerke na plažu kako bi provele dan na svežem vazduhu. Šestogodišnja Lori Bler bila je devojčica izuzetno živog duha, stalno raspoložena za osmišljavanje neobičnih zapleta. Njena deset godina starija sestra Alison Spenser uzela je olovku i na papir prenela dramatičnu avanturu koju joj je mlađa sestra diktirala na pesku Druge ulice. List su potom pažljivo ubacile u praznu staklenu flašu od pića, dobro je zatvorile i bacile u talase Atlantika.

Poruka na papiru izgledala je poput uzbudljivog dečjeg filmskog scenarija: "Ova flaša je puštena da pluta 20. avgusta 1973. godine, na plaži Druge ulice u Oušen Sitiju, dok su me moji otmičari prevozili na ostrvo nedaleko od obale u Atlantiku. Molim vas, obavestite moju porodicu da me banda surovih lovskih na sunđere primorava da ronim za njih u vodama punim ajkula. Molim vas, vratite ovu poruku mojoj kući. Možda ste mi spasili život! Hvala vam! Lori Bler"

Poruka u flaši iz 1973. vratila se posle pola veka Foto: Profimedia

Koterman se u razgovoru za radio-emisiju prisetio trenutka kada je ugledao zaboravljenu ambalažu: "Bilo je u stilu: "Vau... flaša je baš stara." Provirio sam unutra i pomislio: "O, čoveče, da, ovde imamo baš dovar ulov""

Uspomene na preminulu sestru

Uporni pronalazač nije želeo da se zaustavi na pronalasku, već se potrudio da uđe u trag porodici autorke. Potraga ga je odvela do Alison Spenser, koja danas radi kao profesorka biologije i živi u gradu En Arbor u državi Mičigen. Za stariju sestru ovaj telefonski poziv predstavljao je ogroman emotivni šok i dirljiv susret sa prošlošću, budući da je njena mlađa sestra Lori preminula pre devet godina u svojim pedesetim godinama, nakon borbe sa rakom dojke.

"Moja sestra je preminula pre devet godina. Imala je rak dojke i umrla je u svojim pedesetim godinama. Mnogo mi nedostaje, tako da mi je ovo zaista divna, posebna stvar što mi se poruka vratila. Lori je bila ta koja je imala maštu i uvek izmišljala ludolike priče. Deluje mi kao pravo čudo što mi se ova poruka vratila. Bila bi divno zabavljena svim ovim događajima", izjavila je Alison za medije.

Poruka u flaši iz 1973. vratila se posle pola veka Foto: Profimedia

Flaša je provela više od pola veka u vodi i priobalnom mulju pre nego što je dospela u prave ruke. Iako je dramatični tekst bio samo plod dečje mašte tog leta 1973. godine, povratak zaboravljenog pisma postao je neprocenjiva uspomena i podsetnik na snagu sestrinske ljubavi.

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