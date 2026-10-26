Donald Tramp i Niki Minaž u zlatnom odelu na predizbornom skupu u Mičigenu

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Donald Tramp je tokom predizbornog skupa u Mičigenu pažnju sa republikanskih kandidata preusmerio na izgled Niki Minaž. Američki predsednik pred okupljenima je komentarisao njenu zadnjicu, pozvao je da ustane, a zatim dodao da se nada da je nije uvredio. Reperka se kasnije pridružila na bini i pozvala birače da podrže republikance na predstojećim izborima za Kongres.

Komentarisao senatora, pa pomenuo reperku

Pogledajte u galeriji fotografije sa događaja:

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp i Niki Minaž u zlatnom odelu na predizbornom skupu u Mičigenu Foto: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Tramp je najpre govorio o fizičkom izgledu republikanskog senatora iz Ohaja Džona Hasteda, prisećajući se svojih ranijih komentara o njemu. Potom je usred obraćanja pomenuo Niki Minaž, koja je bila među prisutnima.

- Usput, malopre sam video jednu lepu zadnjicu. Niki Minaž. To je teško ne primetiti - rekao je Tramp.

Pozvao ju je da ustane, što je publika ispratila aplauzom i povicima. Zatim je dodao da se nada da njegov komentar nije shvatila kao uvredu i poručio da je vole.

Stigla predsedničkim avionom, na binu izašla u zlatnom odelu

Donald Tramp i Niki Minaž u zlatnom odelu na predizbornom skupu u Mičigenu Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Niki Minaž je u Mičigen doputovala predsedničkim avionom, a pred okupljenima se pojavila u zlatnom odelu modne kuće Guči. Skup je održan u nedelju, 25. oktobra, u Port Hjuronu, u završnici kampanje za izbore na sredini predsedničkog mandata.

U svom obraćanju podržala je republikanske kandidate i istakla značaj predstojećeg glasanja.

- Zaista nam je potrebno da svi ti sjajni ljudi budu izabrani jer je ovo velika prekretnica za našu zemlju - poručila je Minaž.

Govoreći o predsedniku, ocenila je da je „promenio energiju zemlje” i dao joj „budućnost kojoj može da se raduje”. Tramp joj je nakon govora uzvratio pohvalama, rekavši da nikada nije izgledala lepše, kao i da je pametna i da razume situaciju.

Pogledajte u galeriji još fotografija njihovih srdačnih susreta:

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp i Niki Minaž na promociji "Trampovih računa" Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia, Jose Luis Magana/FR159526 AP

Od kritika do „najveće obožavateljke”

Ovo nije prvi put da reperka javno staje uz Trampa. Ranije je sebe nazivala njegovom „najvećom obožavateljkom”, iako je tokom njegovog prvog predsedničkog mandata kritikovala pojedine njegove politike.

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