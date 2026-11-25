Slušaj vest

Glumac Aleksandar Srećković Kubura objavio je šaljivu fotografiju na svom Instagramu na kojem se vidi njegovo stopalo i jedno dečije stopalo. U opisu je napisao da je sa unukom što je sve iznenadilo jer niko nije znao da je postao deda.

- Ja, moja unuka i naša moda - napisao je glumac na engleskom jeziku uz fotografiju, dok je u pozadini postavio dečju pesmu Dragana Lakovića "Deda", čime je dodatno raznežio sve koji su videli objavu.

Fotografija koja je sve raznežila i iznenadila Foto: Printscreen/ Instagram/kubura.kubura

Poznati glumac koji je proletos napunio 53 godine već duže vreme privatnost čuva daleko od očiju javnosti, pa mnogi i ne čudi što niko nije znao da je njegov naslednik dobio ćerkicu, a on unuku.

Glumac je već dugo razveden, a decenijama je bio u braku sa fitnes instruktorkom Marijom Savić Srećković, sa kojom ima dvojicu sinova starijeg Aleksu i mlađeg Vanju, između kojih je razlika čak 17 godina.

Aleksandar Srećković Kubura Foto: Printscreen/Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

Kubura otišao na selo da živi



Aleksandar Srećković Kubura, inače, već godinama živi u selu Poljna, dok ga u Beograd ga dovode samo poslovne obaveze.

Odrastao sam u Kraljevu, ali veći deo detinjstva proveo sam u Ratini. Volim selo, poljoprivredu... Dosta dugo sam bio zadovoljan Beogradom, dosta dugo sam bio tamo, ali sada mogu da radim manje, a kvalitetnije, pa sam našao vreme da dođem na selo i bavim se nekim drugim stvarima. Želeo sam da se bavim nečim što me ispunjava i što je kreativno, a to svakako vino i rakija zahtevaju. Kum i ja smo počeli da istražujemo, uvodimo neke nove metode, tako da sam zadovoljan. Znam sve komšije sa sela, pomažemo se, obilazimo. Idemo jedni od drugih kada treba pomoć - rekao je glumac jednom prilikom za Blic i dodao:

1/13 Vidi galeriju Glumac Aleksandar Srećković Kubura poseduje imanje u selu Ratina kod Kraljeva, gde se posvetio poljoprivredi, proizvodnji vina i rakije Foto: printscreen/instagram/kubura.kubura

- Ljudi su usmereni jedni na druge jer je neisplativo da neko sve radi za platu, mi se ispomažemo, družimo se i zadovoljstvo je. S vremena na vreme stariji sin pomaže, mlađi da se igra. Verujem da će vremenom da zavole. Volim da ih sklonim iz grada da ovde uživaju. Mlađem sinu kada dođe ovde ne dozvoljavam da koristi telefon, tablet... Voleo bih da naslede sve ovo ako ih bude zanimalo - ispričao je Kubura.