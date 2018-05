MAJA NIKOLIĆ O 19. MESTU BALKANIKE NA EVROVIZIJI: Sanja Ilić je obrukao Srbiju!

Maja Nikolić nije pratila Evroviziju, jer ju je, kako kaže bilo sramota Sanje Ilića i Balkanike.



Ona sada kada su naši predstavnici zauzeli 19. mesto od 26 finalista, tvrdi da je bila u pravu za sve što je rekla nakon Beovizije i da su se njene prognoze obistinile.



"Bruka! Na portalima sam videla neke izvođače i dopala su mi se Estonija i Kipar, čak i Hrvatska koja nije ušla u finale", kaže Maja na početku, a onda se okreće teme Balkanika.

foto: Damir Dervišagić



"Najgore od svega što je Balkanika od para građana otišla u Lisabon. Trošili su novac, glumili zvezde, a sad očekuju da im napravimo doček ispred skupštine, bez obzira na to što su 19. Oni verovatno misle da su bili fenomenalni, a pesma je retropsihodelični islam. To je bleda kopija Gorana Bregovića i Željka Joksimovića. Ušli su u finale zato što su bili u ekipi ljudi koji su imali mnogo gorih pesama od naše. Šta znači da uđeš u finale i da budeš 19, to je sramota za našu zemlju", smatra Maja.



Nikolićeva tvrdi da nas je Sanja obrukao i da je svetu pokazao kakav je kompozitor.



"Ovo je dokaz da Sanja Ilić nije nikakav kompozitor. I moja tetka bi bolje komponovala od njega! Da su poneli kožne gaće za koje sam dala oko 150 evra, verovatno bi se plasirali u prvih deset. Ovako stvarno je bruka i sramota da budu devetnaseti, to nije nikakav prestiž, to je strašno. Čovek nije zavredio nikakvu pažnju", izričita je Nikolićeva.



Ona je odgovornost prebacila i na RTS.

foto: Dragana Udovičić



"Izbor za našeg predstavnika treba da organizuje ili ministarstvo kulture, udrženje muzičara, Sokoj, neka ozbiljna ustanova jer Javni servis nije u stanju. Najgore što je Balkanika uzela novac i potrošili za spot 20. 000 evra, a znamo da snimanje vredi 5. 000 evra. Ko zna koliko su strpali u džep i još očekuju da ih narod podrži. Mene je Sramota što su predstavljali Srbiju. Bilo ko da je otišao, Jelena Karleuša, ja ili bilo ko drugi napravili bi nešto", zaključuje Maja.



Sraman tekst Dejli mejla

Pevač Balkanike je kao iz satanističke sekte

Britanski "Dejli mejl" odmah po završetku Evrovizije objavio je analizu tog muzičkog takmičenja koja sadrži teške optužbe i uvredljive komentare, a od svih najgore su prošli Sanja Ilić i Balkanika. Na posprdan način kolumnista Džim Šeli u tekstu pod nazivom "Bezumna muzika, uvrnuti trikovi i detinjaste političke poruke" napisao je da je srpska pesma "Nova deca" plagijat, odnosno da smo iskopirali spot "Bohemian rhapsody" grupe Queen, kao i da smo imali najgori trik na bini.

- Starac koji stoji sa strane na stubu, nosi tamne cvikere i duva u Panovu frulicu - napisao je on, misleći na Ljubomira Dimitrijevića koji je svirao flautu. Najgora uvreda stigla je na račun pevača Mladena Lukića, koji je izdvojen kao jedini dobitnik nagrade za "najstrašnijeg snagatora koji izgleda kao da je iz satanističke sekte".

