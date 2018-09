SELIO SE 13 PUTA, BIO BUNTOVNIK, ČAK SU I PUCALI NA NJEGA: Onda je postao SLAVNI GLUMAC, bez diplome, a sad objavio fotku iz detinjstva koja SVE OBJAŠNJAVA (FOTO)

Glumac Nikola Đuričko objavio je fotografiju na Instagramu kada je bio mali i oduševio sve svoje pratioce.

foto: Zorana Jevtić

Naime, Đuričko je obajvio fotku kad je bio mali i to na noši sa maminim ogromnim sunčanim naočarama!

"Ja", samo je kratno objasnio uz fotografiju.

Malo su poznate činjenice da je kao dečak bio jako buntovna, dok za sebe kaže da je veliki emotivac i da nikad nije završio akademiju.

"Dugo smo bili podstanari, selili smo se trinaest puta. Najduže smo živeli na Vidikovcu, zatim Petlovom brdu, Banovom brdu, u Nušićevoj ulici i na Zelenom vencu. U jednom stanu smo ostali samo nedelju dana. Imali smo nemačkog ovčara Alisu, ali pošto nisu hteli da nas prime u sve stanove sa psom, poklonili smo je prijateljima koji imaju kuću sa dvorištem. Bio sam veoma tužan", rekao je jednom prilikom i dodao da je zamalo nastradao kada je jedan starac pucao na njega i drugove.

"Mnogo sam voleo da se igram na ulici. Izlazio sam ujutru iz kuće i vraćao se tek uveče, prljav i musav. Nisam dolazio kući bez preke potrebe, tek kada bi roditelji počeli da me traže. Bilo je super dok smo živeli na Petlovom brdu. Niske prizemne kuće i okolo livade. Obožavao sam da vozim tricikl koji je na nizbrdici mogao da razvije brzinu i do 20 kilometara na čas. Stariji dečaci su nas vodili preko magistrale da krademo kukuruz. Jednom je neki čiča pucao na nas. Verovatno u vazduh, ali sam pomislio da ćemo izginuti zbog kukuruza", prepričo je tada ovaj događaj.

Školu nije voleo, pogotovu prirodne nauke, pa je tako sa ulice otišao u kafane.

"Bio sam odlučan đak do petog razreda, onda me je uhvatio pubertet i brzo sam preko vrlo dobrog stigao do dobrog uspeha kojim sam zavrišio osnovu školu. U tom periodu smo otkrili alkohol i cigarete, krili smo se od roditelja. Pravo gradsko odrastanje. Često smo sedeli u kafani. Bila je to dobra kafana u kojoj je radila teta Mila. Davala nam je čak da pijemo i "na crtu"! Pošto smo bili premali često nam nisu davali ono što smo naručivali, ali je teta Mila uvek bila ljubazna", rekao je Đuričko i otkrio koju školu je završio:

"Posle osnove upisao sam srednju dizajnersku školu na Dedinju, industrijski dizajn. Jedna od retkoh kreativnih škola, ali mora mnogo da se radi", rekao je čuveni glumac .

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Foto Printsceen

Kurir

Autor: Kurir