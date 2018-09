OD JELICE KOVAČEVIĆ JE POPIO ŠAMARČINU NA BINI U ZEMUNU, PA POBEGAO PRAVO ZA NJUJORK: Sad su snimili film i prisniji su nego ikad! OVE slike to i dokazuju! (FOTO)

Američki glumac srpskog porekla Željko Dimić pre samo nekoliko meseci dobio je batine na bini od glumice Jelice Kovačević.

foto: Kurir

Iako je u pitanju bila samo vežba za glumu, u okviru časa koji je ovaj glumac držao u Madlenijanumu, ova vest je odjeknula domaćim medijima, a kako Kurir saznaje, glumci ne samo da su se pomirili, nego su nedavno završili i snimanje zajedničkog filma.

Pogledajte šamar od Jelice Kovačević



Žaljko Džek Dimič (Jack Dimich), i Jelica Kovačević, vođeni direktorom fotografije Nemanjom Obradovićem, započeli su rad, fotografijama za film, scrapbook-om koji je ozvaničio početak snimanja kratkog filma vezanog za period Srba u Osmanlijskom carstvu. Priču gradi tragična ljubav, dekadentnost i “neuroza“ glavnih junaka koji svoj odnos započinju tako što Sahin, koga tumači Dimič kupuje novu, drugu ženu, Nihan koju tumači Jelica Kovačević, nakon što je prvu zbog izdaje i neverstva sa Nurijem udavio. Nihan je Srpkinja, koja pod zapovedima Sahina nosi tursko ime.

foto: Nemanja Obradović



Tematika kojom ćemo se baviti u filmu su religijski sukobi, ljudska trauma, čovek sam po sebi to jest ljudska raspolućenost. Junaci ovog filma ce biti vodjeni strastima koji će ih upravo dovesti u to stanje rascepa, bezumnih situacija i poraza.

foto: Nemanja Obradović

Snimanje filma se nastavlja u novembru mesecu na autentičnim lokacijama, lokalitetima i ostacima onoga što se nekada zvalo Osmanlijskog carstva . Dimič je za Kurir otkrio kako ocenjuje naše umetnike, ekipu, s’ obzirom na to da je u životu imao priliku da radi sa dokazanim profesionalcima najvišeg ranga?



- Privilegija je biti, osećati i postojati pred kamerom Nemanje Obradovića, čoveka koji ima tako oštro oko i koji odlično poznaje i radi svoj posao. To se najbolje vidi u njegovom izboru kadrova i 'otimanja' naših lica koja su pred njegovom kamerom. O Jelici Kovačević, njenoj posvećenosti, talentu i profesionalnom pristupu bih mogao dugo da pričam. Ovaj put neću. Moje reči bi bile suvišne jer iz njenih očiju izbija sve ono što se unutrašnjom lepotom zove i što kamera lepo vidi. Kamera to uvek prepoznaje. Njoj se nikad ne može lagati. To se lepo vidi na ovim fotografijama - podvlači glumac Džek Dimič.

foto: Nemanja Obradović



Nemanja Obradović, direktor fotografije, opisao je svoj stil rada na snimcima?



- Rad sa prirodnim svetlom uvek je problem jer mora brzo da se radi, večita igra svetla i senki. Vešt odabir lokacije koja se uklapa u priču, kostime i boje. Takođe sam kolor fotografije radio u postprodukciji, ta obrada je ključna jer treba da nas vrati unazad, nadam se da sam u tome uspeo... Sve vreme sam razmišljao kako bi ovo izgledalo u pokretnoj slici, kako bi fotografija izgledala na filmu - objašnjava Obradović.

foto: Nemanja Obradović



Jelica Kovačević otkriva kakva iskustva nosi sa snimanja ovog filma, a priča i o očekivanjima od sledećeg.



- Ceo proces stvaranja ovog editorijala filmskih fotografija, a u stvari sam začetak jednog filma, doneo mi je mnogo. Saradnja sa Džekom je veliko učenje i spoznaja. Velika je privilegija imati pre svega takvog čoveka, kolegu pored sebe kao partnera. Očekivanja su vrlo pipava stvar, generalno u životu... prepustiću se ovom projektu i dati sebe. Sa Nemanjom sam do sada radila i verujem u njegov talenat, odvažnost i umeće... I jedva čekam da se snimanje nastavi - najavljuje naša poznata glumica.

foto: Kurir

Slike prvih kadrova su se već pojavile, a kako se čini Željko i Jelica su u nikad boljim odnosima.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Foto: Kurir

Kurir

Autor: Kurir