BAJAGA OPET ISPADE ČETNIK! Menadžer Gane Pecikoza: I u Sisku peva sve po spisku!

Nakon mesec dana otkad su se hrvatski branitelji pobunili zbog nastupa Bajage i Instruktora u Karlovcu na Danima piva, prašina se ne spušta, ovoga puta problemi se sele u Sisak.



Naime, ophođenje prema poznatom pevaču kao državnom neprijatelju ne prestaje, a branitelji sada žele da zabrane koncert koji bi trebalo da se održi 15. septembra na Danima piva u Sisku.

U njihovom saopštenju koje su poslali stoji da se pesama koje je pevao Momčilo Bajagić Bajaga za vreme rata u SFRJ "ne bi posramio nijedan četnički vojvoda".

Oni su rekli da je "neprimereno i neumesno dovođenje u grad Sisak, grad hrvatskih pobeda, estradnih umetnika koji su "za vreme Domovinskog rata na okupiranim područjima Hrvatske podržavali i nastupali za teroriste koji su okupirali trećinu Hrvatske".



"Pesme koje je pevao Momčilo Bajagić Bajaga, kakvih se ne bi posramio nijedan četnički vojvoda (uključujući i Boru Čorbu, njegovog nekadašnjeg gazdu i poslodavca), vrlo jasno govore koga je podržavao i bodrio", stoji u saopštenju i navedeni su stihovi koje je, navodno, pevao Bajaga: "Kreće armija, najjača na svetu, kreće armija u osvetu, i jednom zauvek armija srpska, i jednom zauvek sve će da vas smrska", "Lepa vaša biće groblje"...



Kako su naveli veterani, oni smatraju da bi njegov nastup otvorio "nezaceljene rane" onih koji su stradali ne samo u Sisku već i u celoj Hrvatskoj.

Ti isti tvrde da je Bajaga pevao četničke pesme u Kninu tokom rata, iako ne postoji nijedan snimak tih navodnih nastupa.

Njegov nastup na Danima piva u Karlovcu je otkazan, ali se on ipak pojavio u Hrvatskoj i svirao u Puli i Varaždinu.

Po svemu sudeći, politički krugovi u Hrvatskoj staju na stranu ove grupe ljudi i ne čine mnogo da se stišaju strasti i da prestane tretiranje Momčila Bajagića kao glavnog hrvatskog neprijatelja.

"Ono što znamo jeste da je postojala inicijativa branitelja i na nama je da poslušamo ne samo branitelje nego i ostale građane Karlovca, a posebno branitelje koji su zaslužni i za odbranu Karlovca i naše države, i važno nam je mišljenje šire javnosti i u tom konceptu date su smernice organizatoru da vidi šta bi to bilo najbolje i u kom smeru je najbolje složiti programski koncept Dana piva", rekla je zamenica gradonačelnika Karlovca Andreja Navijalić kada je nastup bio zabranjen tamo.



Bajaga i dalje ne želi da se oglašava, ali njegov menadžer Gane Pecikoza kaže da oni imaju najviše poziva iz Hrvatske dosad.

"Mi sviramo u Sisku. Mi ne čitamo portale i ne zanimaju nas. Narod peva, na koncertima je uvek puno, atmosfera je divota jedna, i to je jedino što nas zanima. Bajaga svira i u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Bjelovaru, svuda i nastupa kao nikad. On je ljubavni pesnik. Njega ne zanima politika i s njom nikad nije imao veze.

To što pišu i prenose, to su kafanske priče i oko njih se ne uzbuđujemo. Imamo i ponudu da pravimo komercijalni koncert u Karlovcima, tako da toliko o tome... Znate, sigurno i u Srbiji ima onih koji ne vole Bajagu, pa se o tome ne piše toliko", zaključuje Pecikoza.

Ovo nije prvi put da branitelji pokušavaju da zabrane ili izmene manifestacije i koncerte koje im nisu po volji. Prošle godine, veteranska udruženja Splita i Splitsko-dalmatinske županije podnela su krivičnu prijavu protiv Olivera Frljića zbog predstave "Naše nasilje i vaše nasilje". Takođe, zbog te iste predstave cela Hrvatska je gledala veterane koji su se okupili pred splitskim HNK i protestovali.

