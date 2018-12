IGRAO JE U PAKLU DROGE I LEKOVA PROTIV BOLOVA! NA STOMAKU ISTETOVIRAO KOLOVRAT: Evo kako je najveći buntovnik 21. veka uspeo da pobedi paranoju i vine se DO ZVEZDA! (FOTO, VIDEO)

Sergej Polunin nastupio je ove godine na glavnoj bini Egzita, što se do sada na ovom festivalu nikad nije desilo. Tako je domaća publika dobila priliku da se malo bolje upozna sa velikim buntovnikom baletske scene, iza čijeg osmeha se krije mračna životna priča iako mu je tek 29.

"Istetovirani Džejms Din baleta", kako ga mnogi nazivaju", rođen je 20. novembra 1989. godine u ukrajinskom Hersonu. Od četvrte do osme godine trenirao je gimnastiku i vežbao bez predaha, da bi potom proveo još četiri godine na Državnom institutu za koreografiju u Kijevu. Posle mature Sergej upisuje britansku renomiranu baletsku školu "Royal Ballet School" u dobi od 13 godina, pod pokroviteljstvom "Rudolf Nureyev" Fondacije. Nakon samo nekoliko godina Polunin u svojoj dvadesetoj godini postaje i solista čuvenog "Royal Balleta" 2009, što ga čini najmlađim solistom baletske trupe Britanskog kraljevskog baleta.

Dve uspešne godine na sceni i bezbroj nagrada nisu usrećile baletskog igrača koji daje ostavku u baletskoj trupi sa komentarom: "Balet je u meni utihnuo, a umetnik polako umire". Ovaj potez koristi umetnički direktor dva ruska teatra, Igor Zelenski koji ubeđuje Sergeja da pristupi njegoj plesnoj trupi pri "Novosibirsk State Academic Opera and Ballet Theatreu".

Ipak, i sa ove pozicije Polunin odstupa i postaje najčuveniji odmetnik baletske scene kog počinju da prate priče o destruktivnom ponašanju, konzumiranju nedozvoljenih opijata i žurkama do sitnih sati. U tim godinama postaje magnet za medije koje zabavlja na intervjuima i konferencijama gde priča svašta što mu padne na pamet.

Pažnju svetskih medija donosi mu viralni video njegovog slobodnog plesa na rime tadašnjeg hit singla muzičara Hoziera, pesme "Take me to church", u februaru 2015. godine. Ono što mali broj ljudi zna je to da je ovim plesnim perfomansom Polunin želeo da se oprosti od plesa i da počne nakon toga da živi život kao sav normalan svet.

Ipak, svet mu nije dao da odustane od plesa, bar ne u potpunosti. Naime, nakon viralnog video snimka koji do sada ima preko 25 miliona pregleda na Youtube kanalu, u bioskope je stigao potresni dokumentarac "Dancer" u kome je u fokusu upravo Polunin i njegov talenat, ali i unutrašnja borba sa demonima.

Film pokazuje koliko je Sergeja u Londonu vodio cilj da porodicu dovede u britansku prestonicu, te kasniju bol nakon što su mu se roditelji razveli kao i činjenicu da nije znao šta dalje pošto je u svojoj dvadesetoj ostvario većinu profesionalnih snova i težnji, te izgubio motivaciju i ambiciju. Sve to prati njegovo telo prepuno tetovaža i modrica od višegodišnjeg treniranja baleta.

Dokumentarac jedino ne prikazuje trenutak kada Sergej upoznaje rusku balerinu Nataliju Osipovu u koju se zaljubljuje. Natalija je jedna od osoba koje kod njega opet bude ljubav prema baletu i životu, te kraj nje Sergej počinje opet da igra balet s vremena na vreme. U međuvremenu, dobija priliku da glumi u špijunskom filmu "Red Sparrow" sa Dženifer Lorens.

Jedno vreme živeo si i radio u Londonu. Kako pamtiš taj period, kao težak ili ipak kao ispunjen?

"Kao vreme tokom kog sam dosta grešio, kako na privatnom, tako i na profesionalnom planu. Bio je to težak period jer nisam znao jezik, niti poznavao bilo koga, pritom nisam imao mentora, nekoga ko će me oblikovati i ispravljati. Sve što sam radio tada baziralo se na mom ličnom iskustvu. Tako sam bio ubeđen da je u redu da uzimam u velikim dozama lekove protiv bolova. Nisam imao nikoga da mi kaže kako to može loše da se odrazi na kompletno zdravlje. Plesao sam nadrogiran lekovima protiv bolova, i celo telo me je bolelo. U to vreme sam se i drogirao, uzimao redovno kokain".

Čini se da si ti jedini baletski igrač koji je istupio i javno priznao da si se drogirao...

"Naravno da nisam jedini. Možda sam jedini koji je javno istupio, ali droga nije zaobišla mnoge ljude koji su plesali ili još uvek plešu balet. Posebno tokom '70. i '80. kada je droga bila lajtmotiv mnogih generacija. Problem je što malo droge može možda da bude i dobar stimulans, ali zavisnost na duže staze može samo da vam uništi život. Ne postoji baletan koji može pod dejstvom droge da pleše maestralno, sa strašću i koncentracijom. Ona pomuti um, ali i celo telo. U početku droga mi se činila sjajnom, verovao sam da imam bolji fokus i više snage, da bih nakon nekog vremena osetio kako se zamaram brže, znojim više i bivam nervozniji nego inače. Zatim se ta paranoja 'prelije' i na vaš privatan život i tada sve kreće nizbrdo".

Pretpostavljamo da više ne ideš na žurke?

"U ovom trenutku za to prosto nemam više vremena. Radim na raznim projektima te mi je odmor preko potreban, a noćni život vas troši, hteli, ne hteli. Žurke i izlasci ne moraju po difoltu da budu nešto loše, samo bih voleo lično da ljudi nauče da uživaju i plešu bez uzimanja bilo kakvih nedozvoljenih supstanci. Sva ta droga i opijati vas udaljavaju od toga da uživate sa ljudima. Da budete prisutni i osetiet onaj čisti vajb. Zato sada uživam u snimanju filmova jer mi pružaju priliku da sa grupom ljudi stvaram nešto sjajno".

Kao solista, hteo - ne hteo, ti si oslonjen na sebe?

"Jeste i to je ono što mrzim u ovom poslu najviše. Cela industrija je prepuna ljudi koji samo misle na sebe i na takmičenje sa drugima. Takav je sistem. Desi se da 90 ljudi se bori za solo ulogu u nekom baletu. To je nemilosrdno i vrlo stresno. Pritom nije zdravo okruženje. Nije srećno mesto jer niko nikome ne pomaže niti mu je stalo do nekoga sem sebe".

