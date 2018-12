ŽIVI NA ZVEZDARI GDE JE SPOJILA 2 STANA: Komšije otkrile kakva se BUKA i VIKA svaki dan čuje iz kuće Mine Lazarević, a zamerili su joj jednu stvar zbog koje je URUŠILA sve njih 

U sklopu stambenog kompleksa na Zvezdari skoro svi znaju da je poznata glumica Mina Lazarević njihova komšinica. Glavni utisak Mininih suseda je da je izabrala poziv koji joj najviše odgovara po temperamentu jer uživa u pažnji.

- Vrlo je bučna i stalno glasno doziva i opominje decu bez obzira na to što nisu kod kuće nego u javnosti. Vidam je u supermarketu gde svakodnevno kupuje. Deca je ne slušaju i rastrče se na sve strane izmedu rafova, a ona viče naizmenično: "Iva, ne može, to nam ne treba. Marko, ostavi to, molim te. Dođi ovamo, dete božje"- ispričala je jedna od komšinica.

foto: Zorana Jevtić

Prodavačice u marketu su ipak imale razumevanja za Minino ponašanje.

- To što viče je uobičajena pojava kod majki sa decom. Deca hoće svoje, ne zanima ih da li roditelji imaju novac ili ne, pa kupovina sa njima nije laka stvar. Mina dolazi svakodnevno i pazari sve što treba, od hleba, mleka i mlečnih proizvoda, da povrća, voća i slatkiša. Nije opterećena kako izgleda u privatnom životu kad je ne snimaju kamere - ispričala je jedna od kasirki u supermarketu.



Mladić iz susednog ulaza nam je rekao da joj zamera jednu stvar.

- Mina nam je naružila izgled zgrade time što je jedina od svih stanara izbušila zid na istaknutom delu, dok smo mi ostali smestili klime u skriveni ugao terase, tako da se sa lica zgrade uopšte i ne vide", ispričao je Zvezdarac.

U mesari u prizemlju Minine zgrade rekli su da glumica pažljivo bira meso pri kupovini.

- Juče je bila i kupila je junetinu po običaju. Bitno joj je da decu hrani zdravo. Vodi žena računa o zdravlju porodice ali i izgledu - kaže prodavačica.



Jedna sredovečna gospođa dodaje da se sa Minom ljubazno pozdravi, ali da glumica ne stupa u prisne odnose s komšijama.

- Samo kad se vrati iz neke emisije je lepo doterana. Zna da izađe iz kuće i raščupana, masne kose i u neuklopljenoj garderobi. Čudno se oblači - kaže gospođa, a njen suprug dodaje: "Mina je zgodna mlada žena i fina. Jesu bučna porodica, ali šta ćete kad ima troje dece. Ona ima dva ili tri stana u zgradi i ništa mi nije jasno ko tu živi. Zgrada ima dva ulaza, a na jednom na dva interfona piše Stanić, tako joj se preziva bivši muž, onaj što ju je tukao, a na drugom ulazu piše Lazarević i Babić. Definitivno znam da imaju dva spojena stana".

foto: Zorana Jevtić

Minine komšinice Borka i Goca su se usprotivile onima koji tračare o Mini.

- Ma ona je divna žena, jedna je od nas običnih, a glumi kao zmaj. Obavezno idem na njene predstave i obožavam da je gledam na televiziji. Neće valjda u štiklama i haljinicama, potpuno našminkana da juri za decom - rekla je Borka.



Čuvši da se raspitujemo o njihovoj komšinici koja je stalni član Pozorišta na Terazijama, mlađi muškarac je povikao.

- Volim Minu Lazarević i sviđa mi se i kao glumica i kao žena - rekao je

kratko Miroslav.

foto: Zorana Jevtić

