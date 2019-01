ZANEMEO SAM OD BOLA! Voleo bih da ste me o njemu pitali ranije! Potresan oproštaj Voje Brajovića od Marka Nikolića

Voja Brajović je bio klasić preminulog glumca Marka Nikolića i ovaj gubitak veoma ga je pogodio.

Voja Brajović napominjući da čovek celog života uči kako da nosi tugu, veli:

- Mi smo klasići, sa Akademije iako je on bio oko tri godine stariji od mene. Bio je gorda glumačka ličnost u najlepšem i najboljem smislu te reči. I, to su ti gubici koji učine da čovek jednostavno zanemi... On je došao iz Kraljeva, ja iz Valjeva, bio mi je ko stariji brat... Sa druge godine akademije Žilnik ga je odveo u svoj film „Rani radovi“... Rano je postao glumac koji nosi projekat. Uvek se tužno i mučno i isprazno osećam da govorim o nekom koga više nema, radije bih da me iko pitao govorio o njemu – njemu, da čuje. Igrali smo kasnije, kroz karijere, uglavnom u različitim poslovima, u različitim pozorišnim kućama.

Zajedno smo igrali u nekoliko filmova i serija gde uglavnom nismo bili direktni partneri - kaže Voja Brajović.

Brajović se dotakao i priče vezane za "Bolji život" - ostvarenje koje je definitivno obeležilo karijeru glumca.

- Publika verovatno najviše pamti „Bolji život“ seriju koja je, kako to kod nas ne retko biva, poprilično od kritike dočekana na nož kad se pojavila da bi tek znatno kasnije bivala hvaljena. Hrabra, urbana priča u kojoj jedna udata žena Emilija (Ceca Bojković) sa troje dece ima slobodu da se zaljubi u tog gimnazijskog profesora koga sam igrao. Interesantno, publika je zapravo podjednako navijala i za Emilija i za muža joj Gigu Moravca kog je tako izvrsno Marko Nikolić igrao. Bio je obeležje nacionalnog mentaliteta u najboljem smislu. To je on svojom ličnošću, svojom glumačkom harizmom donosio. Ne znam da li se iko bavio time ali jeste zanimljivo da publika nije osuđivala ni jedno ni drugo pa čak ni tog profesora kog sam igrao. Odlazak Marka Nikolića je nesumnjivvo gubitak za ceo ovaj prostor koji se sad zove region kao što je i odlazak velikog, velikog glumca Ive Grgurovića - kaže Voja Brajović.

Marko Nikolić će biti sahranjen u subotu, 5. januara u 14.30 u Aleji zaslužnih građana. Opelo na Novom groblju biće u 14 sati.

