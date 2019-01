UMRO JE PRE TAČNO 3 GODINA, ALI KULT LEGENDE I DALJE TRAJE: Otkrivamo vam 30 najzanimljivijih činjenica iz života Dejvida Bouvija!

Legendarni muzičar kao da zapavo nije ni umro tog 10. januara 2016. godine. Kult Dejvida Bouvija toliko je snažan da se o njemu danas priča i piše kao i nekada, a neprestano se otkrivaju nove i zanimljive činjenice iz njegove karijere.

Baš na njegov rođendan, 8. januara stigla je aplikacija “Dejvid Bouvi je”, a mi vam danas otkrivamo, ili podsećamo za one koji znaju, na 30 zanimljivih činjenica iz života “mršavog belog vojvode”.

1 .Rođen je kao Dejvid Robert Džons u Brikstonu u Londonu, i deli rođendan s još jednom legendom, Elvisom Prislijem.

2. Dejvidova desna zenica je trajno proširena nakon što ga je prijatelj Džordž Andrevud udario u školskoj tuči. Svađa je navodno bila zbog jedne devojke. Momci su ostali jako dobri prijatelji, a Džordž je za neke Dejvidove albume kasnije napravio vizuale. Zbog proširene zenice misli se kako Dejvid ima oči različitih boja, ali to nije tako.

3. Počeo je da svira saksofon s 12 godina, a ukupno je svirao 14 instrumenata.

4. Njegovo prvo muzičko izdanje bilo je ‘Liza Jane/Louie Louie Go Home’, 1964, pod imenom Dejvid Džouns. Kasnije je ime promenio u Bouvi kako bi izbegao konfuziju s muzičarem Dejvijem Džounsom.

foto: Printscreen

5. Debitantski album pod nazivom ‘Dejvid Bouvi’ objavio je 1967. godine, posle brojnih svirki po pabovima s raznim bendovima.

#Sa 17 godina je dao intervju za BBC kao začetnik Društva za prevenciju okrutnosti prema dugokosim muškarcima, dajući do znanja kako nije nimalo prijatno kada ti se kao muškarcu obraćaju s ‘draga’.

#2004. na koncertu u Norveškoj neko ga je iz publike pogodio lizalicom u problematično oko, a posle odstranjivanja lizalice Dejvid je nastavio koncert.

#Prva Dejvidova glavna uloga bila je ona vanzemaljca u filmu ‘The Man Who Fell to Earth’, redatelja Nikolasa Roga.

#Objavio je spisak 100 svojih najdražih knjiga. Među njima su Homerova “Ilijada”, “Na putu” Džeka Keruaka, “Madam Bovary” Gustava Flobera, Orvelova “1984”…

#2006. godine se pojavio u filmu ‘Prestige’, uz Hjua Džekmana i Skarlet Johanson.

#Godspeed You! Black Emperor i Arcade Fire bili su neki od njegovih omiljenih bendova. Otkrio je to za The Guardian i dodao da mu se sviđa i kineska narodna muzika.

#Njegov stariji polubrat Teri bolovao je od šizofrenije i izvršio je samoubistvo ’85. Inspirirao je Dejvidove pesme ‘Aladdin Sane’, ‘All The Madmen’, ‘The Bewlay Brothers’ i ‘Jump They Say’.

#Sa somalijskim supermodelom Iman oženio se 1992, imaju ćerku Aleksandriju Zaru Džons. Kao posvetu svom suprugu Iman na gležnju ima tetoviran bodež.

#Dejvid je bio u 10 bendova – The Konrads, The Hooker Brothers, The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third, The Buzz, The Riot Squad, The Hype, Tin Machine i Tao Jones Index.

#Bojao se letenja. “Mogu da podnesem samo kraće letove”, priznao je. Strah je razvio posle rođenja njegove ćerke.

#”Oduvek sam hteo da budem Litl Ričard, on mi je bio idol”, piše u njegovoj biografiji.

#U slobodno vreme je crtao, slikao, pravio skulpture i pisao. Njegovi najdraži umetnici bili su su Tintoreto, Džom Belani, Erih Hekel, Pikaso i Majkl Rej.

#Hansa, mali muzički studio u Berlinu s pogledom na Berlinski zid, gde je snimio ‘Berlin trilogy’, danas je turistička atrakcija.

#Njegov alter ego, Ziggy Stardust, inspirisan je slučajnim susretom s tada već izgubljenom pop zvezdom i zavisnikom od acida, Vinsom Tejlorom, u ulici Carnaby u Londonu.

#Bouvi je odbijao da pije čaj jer je tvrdio da je s 5 godina imao užasnu nesreću sa šoljicom toplog napitka.

#Na albumu ‘Diamond Dogs’ Dejvid je svirao gotovo sve instrumente, a potpisuje i slavni gitarski rif na ‘Rebel Rebel’.

#Pesma ‘Under Pressure’ s grupom Queen nastala je iz spontane svirke u Dejvidovom studiju u Montreju u Švajcarskoj.

#Kupio je fetus svinje novinaru Rolling Stonea.

#1999. godine dao je genijalan intervjuu za BBC u kojemu je govorio o budućnosti interneta. Voditelju Džeremiju Paksmanu rekao je da sigurno ne bi postao muzička zvezda da se rodio 90-ih, i to zbog interneta. “Tamo se događaju neverovatne stvari, haotične, nihilističke i buntovničke”, rekao je. “Mi još uvek ne možemo ni zamislimo šta će internet napraviti od sveta”, rekao je tada.

#Na vrhuncu svoje zavisnosti od kokaina navodno je bio toliko paranoičan da je svoj urin sakrio u frižider kako ga ne bi oteo zli čarobnjak.

#Na soul albumu ‘Young Americans’ iz 1975. jedan od Dejvidovih pratećih vokala bio je mladi Luter Vandros.

#Dejvid je bio visok 178 cm.

#Grupu Placebo je često navodio kao jednu od svojih najdražih, kao i Oasis.

#Njegovo slavno priznanje da je biseksualan desilo se u intervjuu za Rolling Stone 1972., ali kasnije je izjavio kako je to izmislio jer je želeo da ga prati svojevrsna misterioznost.

#Svoju prvu ženu, Endži Bouvi, upoznao je kada su ‘furali’ s istim muškarcem. Venčali su se 1970. i ratišli 1980. Svog sina je nazvao Zowie Bowie, ali momak je to ime toliko mrzeo da ga je promenio u Džo. Danas je poznat kao filmski režiser.

foto: Profimedia

