OVO SU GADOSTI KOJE SVETSKE ZVEZDE RADE SVOJIM PARTNERIMA: Uriniranje po dečku, veštačke igračke umesto prirodnih, lizanje pazuha! Fuj! A EVO I KO SU AKTERI! (FOTO)

Javne ličnosti u Srbiji ne vole da pričaju o načinu na koji vode ljubav, dok zvezde iz svetskog džet seta bez blama govore o tome. Prema njihovim rečima odavno su prevazišli klasičan seks, te su otišli korak dalje i dodatno učinili da za njih bude i te kako zanimljiv. Jedni u krevetu vole da ližu pazuh, drugi da tokom noći vode ljubav više od četiri puta, a treći vole da njihov partner koristi veštački penis. Ali ima i onih koji obožavaju "zlatan tuš".

Dobitnik čak pet "Gremi" nagrada Džon Ledžend i njegova supruga Krisi Tejgen za svoj najveći fetiš smatraju to što vole da ljubav vode na javnim mestima. Tokom leta avionom znaju da se "igraju" između sebe, ali ni pipkanje jednog drugog dok su oko njih horde ljudi im ne predstavlja veliki problem.

- Džon voli kad obučem haljinu s dubokim prorezom pa me onda dodiruje po butinama ispod stola. Volela bih videti više muževa i žena koji tako u javnosti razmenjuju nežnosti - rekla je supruga pevača.

Od momenta kada su se razveli, glumica Anđelina Džoli i Bred Pit u javnosti su praćeni više nego ikada. Kada je još davala intervjue za medije, Anđelina je priznala da je ljubitelj sado-mazo igrica, a najviše voli da partner uzme bič i tada je bičuje, a jedan od fetiša joj je i rezanje žiletom. Ovakve njene izjave potvrdili su njeni partneri, koji su istakli da "pristaje na sve". Međutim, Bred je tvrdio da se njemu takve igrice ne dopadaju i da zajedno nisu upražnjavali iste.

Pevač Riki Martin nedavno je dobio treće dete, a u 38. godini života priznao je javnosti da voli isti pol. Međutim to ga nije sprečilo da ima decu uz pomoć surogat majke. Zajedno sa svojim suprugom Džejvanom Josefom obožava jedan fetiš koji je zaprepastio mnoge njegove fanove. Martin voli tokom seksa da urinira po partneru.

- Priznajem, meni je to jako seksi. Temperatura vode nije ni nalik temperaturi tela i to je ono što me toliko pali - priznao je Riki nedavno u intervjuu za američke medije.

foto: Profimedia

Hajdi Klum otkrila je da obožava kada sa partnerima razmenjuje brojne uloge tokom seksa, a kako bi dodatno podigla vatru voli da umesto veša ponese oskudne krpice kako bi dodatno motivisala ljubavnika.

foto: Profimedia

Američka zvezda Niki Minaž u intervjuu kod čuvene komičarke i voditeljke Elen Dedženeris javno je pred kamerama otkrila uslove koje mora da poseduje partner koji sa njom želi da provede noć u krevetu. Mora da bude veoma izdržljiv, da prati igru, a u slučaju da to ne može da podnese, mora da sreću pronađe na nekom drugom mestu.

- Od svojih partnera tražim da vodimo ljubav barem tri, četiri puta u jednoj noći. Ako to ne mogu da izvedu, odmah im kažem zbogom. Ne mislim trošiti vreme na takve - ispričala je reperka koje je istakla da je maženje u krevetu za nju čista dosada.

Zvezda filma "Sumrak" Kristen Stjuart možda ima najbizarniji fetiš. Voli da tokom seksa partneru liže pazuh. Kako je objasnila, voli da oseti miris pazuha, i da je lizanje 'neopranog' pazuha, barem ako se ona pita, najbolji pokazatelj nečije ljubavi.

foto: Profimedia

Američka glumica Eva Longoria malo koga ostavlja ravnodušnim, ali zato najviše voli da je partner "veže" u krevetu. Čak kada shvati da je dovoljno dobar u toj igrci, želi da pređe na nivo više i na opasnije sado-mazo igrice.

- Ima nešto neverovatno seksi u predaji kontrole partneru. Moraš se potpuno prepustiti drugome i meni je to odlično. Posebno volim da me vežu svilom - rekla je glumica jednom prilikom.

foto: Profimedia

Obično kada se poznati razvedu, "prljav veš" izađe u javnost. Tako je bilo u slučaju glumice Pamele Anderson kada je njen bivši suprug Tomi Li priznao da obožava partnerkama da liže stopala. Potom je usledio šok kada je Pamela bez blama otkrila šta bubnjar obožava da mu se radi. Njegova omiljena seksi igrica je da ga žena zadovoljava, odnosno da ona postane dominantna.

foto: Profimedia

